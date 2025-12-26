O Instituto Nacional de Saúde Ricardo Jorge (INSA) é um dos oito laboratórios que vão integrar o Laboratório Europeu de Referência para os Vírus Respiratórios, que visa fortalecer a resposta da UE a ameaças transfronteiriças graves, foi hoje anunciado.

O INSA adianta em comunicado que integrará o consórcio selecionado para constituir o Laboratório Europeu de Referência para os Vírus Respiratórios (EURL RV) que pretende “reforçar a preparação e a resposta a ameaças transfronteiriças graves, numa altura em que há um número crescente de pessoas a procurar cuidados de saúde no espaço da União Europeia, devido à circulação significativamente elevada de vírus respiratórios”.

Criado em colaboração com o Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças (ECDC), o EURL RV será parte integrante das redes de doenças coordenadas por este organismo e será o décimo EURL para a saúde pública.

“Estes laboratórios europeus apoiam os laboratórios nacionais de referência para os vírus respiratórios, garantindo a comparabilidade dos dados e o reforço das capacidades em matéria de métodos laboratoriais”, salienta o INSA.

Como exemplo disso, aponta os esforços para harmonizar diagnósticos e testes para a vigilância, notificação e comunicação de doenças, bem como reunir conhecimentos científicos em toda a UE para melhorar a preparação, a deteção rápida e a resposta.

O Laboratório Europeu de Referência para os Vírus Respiratórios, designado pela Comissão Europeia, terá um período de sete anos e deverá ter início em 2027, com financiamento específico do programa EU4Health.

Para o presidente do INSA, Fernando de Almeida, a presença do instituto neste consórcio “comprova a qualidade, segurança e prestígio internacional do trabalho desenvolvido no INSA ao nível da identificação dos vírus da gripe e outros vírus respiratórios em circulação no território nacional, bem como da monitorização da evolução da atividade gripal e da caracterização genética e antigénica destes vírus”.

O INSA é, desde 2023, coordenador do Programa Nacional de Vigilância da Gripe e outros Vírus Respiratórios (PNVGVR), na qualidade de Laboratório do Estado no setor da saúde, de Laboratório Nacional de Referência para a saúde e de Observatório Nacional da Saúde.

O PNVGVR é desenvolvido pelo Laboratório Nacional de Referência para o Vírus da Gripe e Outros Vírus Respiratórios do Departamento de Doenças Infecciosas, e pelo Departamento de Epidemiologia do INSA, em colaboração com a Direção-Geral da Saúde.