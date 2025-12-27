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O presidente francês, Emmanuel Macron, condenou este sábado os ataques aéreos da Rússia contra a cidade de Kiev e a região circundante, durante uma conversa telefónica entre líderes europeus e o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.
Segundo fontes próximas do Palácio do Eliseu, citadas pela AFP, Macron afirmou que a escalada russa contra a capital ucraniana ilustra o “contraste” entre “a vontade da Ucrânia de construir uma paz duradoura e a determinação da Rússia em prolongar a guerra que iniciou” em fevereiro de 2022.
O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, encontra-se em Halifax, no Canadá, para conversações com o primeiro-ministro canadiano, Mark Carney, de onde partirá para um encontro com o presidente dos EUA, Donald Trump, a decorrer domingo, na Florida.
Pelo menos 11 pessoas ficaram feridas na madrugada deste sábado, num ataque russo com mísseis e drones contra a capital ucraniana.
Explosões foram ouvidas durante várias horas, quando mísseis balísticos e drones atingiram diferentes pontos da cidade.
Também Mark Carney condenou este sábado os ataques russos durante a noite a Kiev, insistindo que qualquer acordo de paz na Ucrânia necessita de “uma Rússia pronta a cooperar”.
“Nós temos os meios e a possibilidade de [obter] uma paz justa e duradoura, mas isso necessita de uma Rússia pronta a cooperar”, declarou, numa breve troca de palavras com a imprensa, ladeado por Volodymyr Zelensky, em Halifax.