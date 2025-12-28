A Zoox é a subsidiária da Amazon dedicada à concepção e produção de veículos autónomos, bem como à comercialização de serviços de mobilidade urbana em viaturas sem condutor. Mas problemas com a eficiência dos veículos ao serviço da Zoox, que provocaram alguma confusão e situações assustadoras, obrigaram a empresa a levar à oficina 332 robotáxis, alegando riscos de colisão.

De acordo com o relatório da autoridade para a segurança rodoviária nos EUA (National Highway Traffic Safety Administration, NHTSA), “em determinadas ocasiões, os veículos da Zoox saem da sua faixa de rodagem desnecessariamente nos cruzamentos ou na sua proximidade”. Mais problemáticas foram as vezes em que os robotáxis da empresa propriedade de Jeff Bezos “pararam sem motivo, em frente ao tráfego que vinha em sentido contrário”.

O interior do Zoox 2 fotos

O episódio que tornou flagrante o deficiente funcionamento do software da Zoox ocorreu a 26 de Agosto, quando um dos robotáxis virou à direita num cruzamento e terminou a manobra na faixa dos veículos que vinham na direcção oposta, parando e interrompendo o trânsito. Após uma pesquisa mais apurada, a Zoox detectou 62 incidentes em que os monovolumes autónomos entraram nas faixas em sentido contrário, entre Agosto e Dezembro.

Para resolver o problema, a empresa anunciou que a 19 de Dezembro todos os veículos que operam em estradas públicas passaram a estar equipados com um novo software que deverá colocar um ponto final na deficiência detectada. De recordar que a Zoox já assegura o transporte de passageiros em Las Vegas e São Francisco, além dos veículos que se encontram em testes supervisionados por um condutor em Atlanta, Austin, Miami, Los Angeles e Seattle, além de Foster City, onde está localizada a sede da empresa.