Pelo menos 357 pessoas foram esta terça-feira, detidas, no noroeste da Turquia, em operações contra o grupo extremista Estado Islâmico (EI), na sequência da morte de três polícias na segunda-feira, anunciou o Governo turco.

“Durante operações simultâneas realizadas esta manhã pelas nossas forças policiais em 21 províncias, detivemos 357 suspeitos ligados ao Estado Islâmico (EI)”, disse o ministro do Interior, Ali Yerlikaya, numa mensagem publicada nas redes sociais.

“21 ilde bu sabah eş zamanlı olarak Polisimiz tarafından düzenlenen operasyonlarımızda; 357 DEAŞ şüphelisini yakaladık.” Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile EGM TEM Daire Başkanlığımız ve İstihbarat Başkanlığımız koordinesinde İl Emniyet Müdürlüklerince; Adana, Ağrı, Ankara,… pic.twitter.com/oLLtCTp8tZ — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) December 30, 2025

“Nunca demos a mínima hipótese àqueles que tentam colocar este país de rastos através do terrorismo”, acrescentou.

Na segunda-feira, três polícias foram mortos durante uma operação contra o EI em Yalova, no noroeste da Turquia.

A operação provocou um confronto entre a polícia e membros do EI que durou várias horas e resultou na morte de seis membros do grupo terrorista, todos cidadãos turcos.

Na passada quinta-feira, o procurador da Justiça de Istambul ordenou a detenção de 137 suspeitos de pertencerem ao EI “depois de informações dos serviços de informação indicarem que a organização terrorista estava a planear ataques durante as celebrações de Natal e Ano Novo”.

A Turquia, que partilha uma fronteira de 900 quilómetros com a Síria, teme a infiltração deste grupo extremista, que se mantém ativo no país vizinho.