Etna entra em erupção com lava e fumo intensos enquanto esquiadores descem encostas do vulcão siciliano

Uma densa coluna de fumo e vários fragmentos de lava e rocha a rodear uma paisagem coberta de neve anunciaram no sábado uma nova erupção do vulcão Etna, na ilha da Sicília, em Itália.
Este fenómeno, iniciado com forte intensidade às 18h48 de sábado, não demoveu praticantes de esqui, que, mesmo durante as explosões de lava, continuaram a descer a encosta superior da cratera Voraginedo, no Monte Etna, surpreendendo muitas pessoas.
Skiers hit the slopes as Mount Etna erupts in the background in Italy ⛷️ pic.twitter.com/bjjfmErZxy
— AccuWeather (@accuweather) December 29, 2025
De acordo com um ponto de situação do Instituto Nacional de Geofísica e Vulcanologia da Itália (INGV), o vulcão foi apresentando uma maior atividade desde a véspera de Natal e intensificou-se no dia 27 de dezembro, quando se registaram fragmentos de 300 a 400 metros de altura, que avançaram “rapidamente”.
Apesar de os cientistas terem emitido um alerta vermelho para a aviação, os voos a partir do aeroporto Fontanarossa de Catania, localizado nas proximidades, não sofreram alterações.
Nas redes sociais, multiplicaram-se as partilhas de imagens e vídeos que ilustram o fenómeno geológico.
Sicilia, Italia ???? ¡EL ETNA HA DESPERTADO!
El volcán activo más grande de Europa entra en erupción en la isla de Sicilia. Desde su cumbre, el monte Etna lanzó chorros de lava de más de 300 metros de altura. https://t.co/S5KWLHROlj pic.twitter.com/XiK8eiHY1h
— YOLANDA RODRÍGUEZ VILLORIA (@VilloriaYolanda) December 29, 2025
O Monte Etna, que conta aproximadamente com 3.400 metros de altura, tem registado uma atividade intensa nos últimos tempos, tendo a última vez sido em agosto deste ano. Em fevereiro, uma situação semelhante com turistas tinha acontecido, quando a grande afluência ao local obrigou à realização de operações de socorro, dificultadas pela passagem de carros.
Las impactantes imágenes del volcán Etna en erupción: lanzó lava a 400 metroshttps://t.co/1Jx5DRr4jI
— El Destape (@eldestapeweb) December 29, 2025
Texto editado por Dulce Neto