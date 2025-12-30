Etna entra em erupção com lava e fumo intensos enquanto esquiadores descem encostas do vulcão siciliano

Uma densa coluna de fumo e vários fragmentos de lava e rocha a rodear uma paisagem coberta de neve anunciaram no sábado uma nova erupção do vulcão Etna, na ilha da Sicília, em Itália.

Este fenómeno, iniciado com forte intensidade às 18h48 de sábado, não demoveu praticantes de esqui, que, mesmo durante as explosões de lava, continuaram a descer a encosta superior da cratera Voraginedo, no Monte Etna, surpreendendo muitas pessoas.

Skiers hit the slopes as Mount Etna erupts in the background in Italy ⛷️ pic.twitter.com/bjjfmErZxy — AccuWeather (@accuweather) December 29, 2025

De acordo com um ponto de situação do Instituto Nacional de Geofísica e Vulcanologia da Itália (INGV), o vulcão foi apresentando uma maior atividade desde a véspera de Natal e intensificou-se no dia 27 de dezembro, quando se registaram fragmentos de 300 a 400 metros de altura, que avançaram “rapidamente”.