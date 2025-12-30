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Etna entra em erupção com lava e fumo intensos enquanto esquiadores descem encostas do vulcão siciliano

Este artigo tem mais de 6 meses

Vulcão iniciou forte atividade no sábado, com fragmentos de lava a atingir 300 a 400 metros de altura que não afastaram praticantes de esqui. Voos no aeroporto normais, apesar de alerta vermelho.

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Etna é o maior vulcão ativo da Europa

Anadolu via Getty Images

Etna é o maior vulcão ativo da Europa

Anadolu via Getty Images

6 fotos

Uma densa coluna de fumo e vários fragmentos de lava e rocha a rodear uma paisagem coberta de neve anunciaram no sábado uma nova erupção do vulcão Etna, na ilha da Sicília, em Itália.

Este fenómeno, iniciado com forte intensidade às 18h48 de sábado, não demoveu praticantes de esqui, que, mesmo durante as explosões de lava, continuaram a descer a encosta superior da cratera Voraginedo, no Monte Etna, surpreendendo muitas pessoas.

De acordo com um ponto de situação do Instituto Nacional de Geofísica e Vulcanologia da Itália (INGV), o vulcão foi apresentando uma maior atividade desde a véspera de Natal e intensificou-se no dia 27 de dezembro, quando se registaram fragmentos de 300 a 400 metros de altura, que avançaram “rapidamente”.

Apesar de os cientistas terem emitido um alerta vermelho para a aviação, os voos a partir do aeroporto Fontanarossa de Catania, localizado nas proximidades, não sofreram alterações.

Nas redes sociais, multiplicaram-se as partilhas de imagens e vídeos que ilustram o fenómeno geológico.

O Monte Etna, que conta aproximadamente com 3.400 metros de altura, tem registado uma atividade intensa nos últimos tempos, tendo a última vez sido em agosto deste ano. Em fevereiro, uma situação semelhante com turistas tinha acontecido, quando a grande afluência ao local obrigou à realização de operações de socorro, dificultadas pela passagem de carros.

Texto editado por Dulce Neto

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