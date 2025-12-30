Os Estados Unidos da América anunciaram ter levado a cabo um ataque contra uma embarcação em “águas internacionais”. Na rede social X, o Pentágono divulgou um vídeo do momento do ataque que acabou por provocar a morte a dois “narcoterroristas”, de acordo com o país.

As tropas norte-americanas realizaram, a 29 de dezembro, “um ataque letal contra uma embarcação operada por Organizações Terroristas Designadas em águas internacionais”, lê-se na publicação. A operação foi coordenada pelo secretário de Defesa dos EUA, Pete Hegseth.

On Dec. 29, at the direction of @SecWar Pete Hegseth, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by Designated Terrorist Organizations in international waters. Intelligence confirmed the vessel was transiting along known… pic.twitter.com/69ywxXk30N — U.S. Southern Command (@Southcom) December 29, 2025

“Informações dos serviços de informação confirmaram que a embarcação estava a transitar por rotas conhecidas de narcotráfico no Pacífico Oriental e estava envolvida em operações de narcotráfico. Dois narcoterroristas do sexo masculino foram mortos. Nenhum militar dos EUA ficou ferido”, lê-se ainda na publicação.

Desde setembro, e incluindo o ataque desta segunda-feira, os EUA levaram a cabo 30 ataques a navios suspeitos de traficar drogas. Até ao momento, as tropas norte-americanas mataram pelo menos 107 pessoas, segundo a contagem do jornal Guardian, que cita dados dos EUA.