O ministro do Interior angolano disse esta quarta-feira, em Luanda, que estão mobilizados 100 mil homens dos órgãos de segurança, para assegurar uma passagem de ano tranquila em todo o país.

Manuel Homem, que falava à imprensa, referiu que no âmbito da operação “Sentinela” os efetivos vão garantir em todo o território nacional “uma quadra festiva tranquila”, nas estradas nacionais, bairros e cidades.

O governante angolano manifestou preocupação com a sinistralidade rodoviária, a segunda causa de mortes em Angola, o que impõe a necessidade de sensibilização, reforçando “a mensagem da precaução e dos cuidados que os automobilistas devem ter na condução nas estradas”.

“A sinistralidade rodoviária no nosso país tem números bastante preocupantes, ainda é a segunda maior causa de morte no nosso país”, frisou.

No ato de lançamento das forças e meios destacados para a passagem de ano, no quadro da operação “Sentinela”, o Comandante-geral da Polícia Nacional de Angola, Francisco da Silva, pediu atenção para o afluxo de pessoas às praias, para garantir que “não haja afogamentos”.

“Por esta razão é que a Polícia Fiscal e o corpo de proteção civil e bombeiros, nadadores-salvadores estão preparados para poderem cumprir com esta missão”, referiu, apelando igualmente atenção à unidade de Guarda Fronteira.

“Com esta informação prestada apenas relembrar que é esta a nossa missão, garantir que as pessoas se sintam em segurança, bem, nesta passagem do dia 31 para o dia 01”, pedindo disciplina aos efetivos para o cumprimento “com rigor” da missão.