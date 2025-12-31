Roberto Carlos, antiga lenda do futebol brasileiro, está internado num hospital do Brasil com um grave problema no coração. “Agora estou bem e muito vigiado”, assumiu o antigo jogador do Real Madrid ao jornal espanhol As.

O brasileiro de 52 anos estava a passar férias no seu país natal quando sentiu um ligeiro desconforto na perna e decidiu fazer um exame. Durante a ressonância magnética em todo o corpo, a equipa médica detetou que uma percentagem elevada do seu coração não estava a funcionar, acrescentou o mesmo jornal. Os profissionais de saúde decidiram internar o embaixador do Real Madrid para fazer uma cirurgia e colocar um cateter. A operação médica deveria ter durado 40 minutos mas prolongou-se três horas devido a um problema na cirurgia.

Já recuperado, o antigo atleta aproveitou a conversa com o jornal espanhol para tranquilizar adeptos e fãs: “Agora estou bem”. Certo é que Roberto Carlos vai entrar em 2026 no hospital, onde permanecerá sob observação, pelo menos, nos próximos dois dias.

O lateral brasileiro deu os seus primeiros passos no futebol no seu país natal, de onde saiu para a Europa em 1995, quando se juntou aos italianos do Inter. Ficou apenas um ano em Milão antes de sair para o Real Madrid. Foi na capital espanhola que o jogador atingiu o seu auge, tendo completado 527 jogos pelos ‘merengues’ em dez anos.

Ao longo da carreira — que ainda passaria pela Turquia, Brasil, Rússia e Índia — o jogador conquistou duas taças intercontinentais, três Ligas dos Campeões e uma supertaça europeia, entre outros troféus domésticos pelos clubes. Os dez títulos coletivos que somou completam-se com o Mundial, as duas Copa América e a Taça das Confederações conseguidas pelo Brasil.

Depois de pendurar as botas chegou a aventurar-se como treinador, mas acabou por regressar ao Real Madrid, onde assume, neste momento, o cargo de embaixador do clube.