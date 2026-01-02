A Passagem de Ano no estado norte-americano de Nova Iorque ficou marcada por um fenómeno metereológico que já não era visto há dez anos: neve com “efeito lacustre” [lake effect snow] de forma duradoura.
Com um impacto mais forte nas zonas oeste e norte de Nova Iorque, este efeito ocorre quando ventos fortes encontram a evaporação de um lago não congelado e transformam o vapor de água numa pesada nuvem de neve. O acontecimento foi mais visível em cidades com lagos e próximas da fronteira com o Canadá, como Syracuse e Buffalo, que são mais propensas às temperaturas e fenómenos extremos devido à sua posição geográfica.
Quem encarou o frio para ver a tradicional bola descer na Times Square na passagem de ano, não chegou a ver os flocos de neve a cair do céu em Manhattan, porque a neve caiu principalmente nos arredores da cidade, mas incluindo o Central Park, deixando carros cobertos de gelo e dificultando a circulação automóvel.
Vehicles stranded everywhere as lake effect snow continues to fall pic.twitter.com/7324xAHQo1
— Nicholas Isabella (@NycStormChaser) January 2, 2026
Beautiful snow flakes coming down here in New Haven, New York as we kickoff this lake Effect snow event. Between 1-4' of snow is expected with snowfall rates between 3-5" an hour!@WxWiseApp@foxweather pic.twitter.com/WgmGjn1k9Y
— Corey Gerken (@CoreyGerkenWX) January 2, 2026
A Defesa Civil de Nova Iorque já tinha emitido um alerta de emergência na tarde do dia 31 de dezembro devido às baixas temperaturas. As previsões do National Weather Service apontam para que o efeito lacustre permaneça até à manhã de sábado, tornando as condições para conduzir perigosas.
❄️ Current conditions on the Thruway south of Buffalo as a lake effect snow band is moving north causing a slow ride and near whiteout conditions at times. If you are traveling this afternoon, check the forecast and adjust speed to the conditions. Be safe. pic.twitter.com/enFGFGvrKU
— New York State Thruway Authority (@NYSThruway) December 31, 2025
Texto editado por Carlos Diogo Santos