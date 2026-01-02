O FBI anunciou ter travado um “possível ataque” inspirado “no Estado Islâmico” a uma mercearia e a um restaurante na noite de Ano Novo na localidade de Mint Hill, nos arredores de Charlotte, cidade do estado da Carolina do Norte. Um jovem de 18 anos, identificado como Christian Sturdivant, foi entretanto detido e acusado de “apoio material a uma organização terrorista estrangeira”.

A detenção foi anunciada pelo diretor do FBI, Kash Patel, na rede social X. Em conferência de imprensa, o procurador federal Russ Ferguson acrescentou que Sturdivant, que fez 18 anos em dezembro, estaria a planear este ataque em concreto há “cerca de um ano“, mas que já tinha intenção de levar a cabo um crime deste género “há muito mais tempo“.

The @FBI and partners foiled another potential New Year's Eve attack from an individual allegedly inspired by ISIS.@FBICharlotte will be speaking at a press conference shortly with more details.

Thanks to our great partners for working with us and undoubtedly saving lives. — FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) January 2, 2026

“O senhor Sturdivant começou na Internet, a ler materiais do Estado Islâmico, a ver sites do Estado Islâmico e a fazer vídeos no TikTok”, contou o procurador, acrescentando que, eventualmente, Sturdivant “tentou contactar o que achava ser um membro” da organização”.

Porém, acrescentou, a pessoa com quem falou era um “agente à paisana da polícia de Nova Iorque”, a quem “jurou fidelidade” à organização terrorista. A outro agente à paisana, desta vez do FBI, o detido terá dito que iria “fazer a jihad em breve” e revelou os detalhes do ataque.

“Ele contou [ao agente do FBI] que iria usar um colete à prova de bala e atacar pessoas com facas e martelos“, acrescentou Ferguson, sublinhando que disse ainda “quando” é que o ataque iria ocorrer.

Após a realização de buscas à casa do suspeito, o FBI encontrou os “martelos e facas escondidos debaixo da sua cama” e “notas” sobre como e onde iria ocorrer o ataque. “Era um ataque muito bem planeado e pensado e que foi, felizmente, frustrado. Estava a preparar-se para a jihad e iam morrer pessoas inocentes”, sublinhou o procurador.

O agente especial do FBI James C. Barnacle disse que agência começou a vigiar o suspeito em janeiro 2022 e revelou que Sturdivant poderia ter cometido outro ataque quando ainda era adolescente.

“Esteve em contacto com um membro não identificado do Estado Islâmico” e recebeu indicações para “se vestir todo de preto, bater às portas e atacar as pessoas com martelos”, acrescentou, realçando que, nessa altura, o ataque esteve mesmo próximo de acontecer. “Vestiu-se de preto, saiu de casa com um martelo, mas, felizmente, a sua família interveio“, acrescentou.

Nestes planos, sublinhou o agente do FBI, a intenção do jovem era tornar-se um “mártir”. “Acreditamos que Sturdivant estava disposto a sacrificar-se ao cometer um ataque terrorista […] para apoiar a tortura e violência extrema que o Estado Islâmico representa”.

O caso está agora a correr na justiça federal norte-americana e a pena aplicável pode chegar aos 20 anos de prisão, disse Russ Ferguson.