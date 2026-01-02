No fim de dez anos no Palácio de Belém, a três meses do fim do segundo mandato, a maioria dos portugueses avalia o Presidente da República de forma positiva. Numa sondagem da Pitagórica para a TVI/CNN, mais de metade consideram “boa” a avaliação de Marcelo e 5% “muito boa”, enquanto 40% optam por avaliações negativas.

De acordo com os dados da sondagem em causa, 5% dos portugueses avaliam a atuação de Marcelo Rebelo de Sousa como muito boa, 51% consideram-na boa, 28% má e 12% muito má. 4% dos inquiridos não sabem ou não respondem.

Apesar da avaliação positiva, Marcelo Rebelo de Sousa surge atrás de quatro antecessores quando se coloca a pergunta sobre os melhores chefes de Estado no pós 25 de Abril. António Ramalho Eanes surge com a melhor avaliação (29%), seguido de Jorge Sampaio (26%), Aníbal Cavaco Silva (15%) e Mário Soares (13%). O atual Presidente da República fecha a lista com 11%.

A sondagem baseia-se num trabalho de campo que decorreu entre os dias 11 e 19 de dezembro de 2025. Foram feitas 1.000 entrevistas e a margem de erro ronda os 3,16%.