Acompanhe aqui o liveblog com os desenvolvimentos do ataque dos EUA na Venezuela

Várias explosões foram ouvidas na madrugada deste sábado em Caracas, na Venezuela, com relatos de aeronaves a sobrevoar a capital venezuelana a baixa altitude. As primeiras imagens captadas pelas agências internacionais mostram clarões a iluminar os céus da capital venezuelana.

Também já há registos fotográficos das mobilizações militares pelas ruas de Caracas e dos venezuelanos a informar-se através da televisão e telemóveis, onde são transmitidas declarações ao país de vários representantes venezuelanos, incluindo do braço-direito de Nicolás Maduro e atual ministro da Administração Interna, Diosdado Cabello.

Nas redes sociais, foram partilhados desde a madrugada vídeos dos ataques, com as reações em direto dos venezuelanos a ser apanhados de surpresa pelos mísseis aéreos. “Confirmam-se bombardeamentos em várias zonas da área metropolitana. Estes ataques vão desde Higuerote, no estado de Miranda, até Caracas, inicialmente. Zonas próximas de Fuerte Tiuna e El Cuartel de la Montaña”, destaca-se num post em que vários vídeos são partilhados.

#URGENTE Se confirman bombardeo en distintinras zonas del área metropolitana. Estos ataques van desde Higuerote en el Estado Miranda hasta Caracas inicialmente. Zonas aledañas a Fuerte Tiuna y El Cuartel de la Montaña #Venezuela resiste esto es #hastaElFinal pic.twitter.com/oRCqrqY1VR — Napoleón Figueroa León .·. (@NapoleonVE) January 3, 2026

O ministro espanhol da mobilidade e dos transportes, Óscar Puente, partilhou vários vídeos dos ataques noturnos. “O que se temia está a acontecer. Venezuela”, escreve na rede social X.

Lo que se temía ya está sucediendo. Venezuela. pic.twitter.com/xVsruY2gkl — Óscar Puente (@oscar_puente_) January 3, 2026

Noutra publicação, também na rede social X, há vídeos de várias localizações em Caracas onde se registaram chamas, depois de terem sido atingidas nesta madrugada pelos ataques dos Estados Unidos.