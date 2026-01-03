Uma série de quatro vitórias consecutivas depois da derrota em Birmingham com o Aston Villa, a goleada da última jornada frente aos villains no Emirates que reforçou a liderança da Premier League, o caminho quase sem mácula que deixou a equipa no topo da primeira fase da Liga dos Campeões só com vitórias e nas meias-finais da Taça da Liga. A primeira metade da temporada tinha tudo para deixar Mikel Arteta satisfeito com o rendimento da equipa e com esperanças reforçadas em chegar aos títulos que têm fugido dos londrinos. No entanto, como em tudo, há um outro lado. E se as lesões de elementos importantes foram sendo superadas, o rendimento de algumas das caras novas continua a deixar a desejar. E não é um, nem dois mas… três.
Os jogos são de festa, mas Mikel passou no verdadeiro teste: Arsenal goleia Aston Villa com quatro golos em 30 minutos
Eberechi Eze é um desses exemplos. O internacional inglês foi contratado ao Crystal Palace por cerca de 70 milhões de euros no verão depois de ter sido uma das grandes estrelas da última Premier League, ganhou o seu espaço na equipa, teve uma noite de sonho no dérbi com o Tottenham ao marcar um hat-trick mas foi perdendo gás e não passou de suplente não utilizado nos últimos três jogos. Depois, Noni Madueke. Mais um internacional inglês contratado a peso de ouro ao Chelsea (55 milhões de euros), mais um jogador que tem demasiada concorrência, mais um elemento à procura de minutos sem chegar a um papel de relevo na equipa. Por fim, Viktor Gyökeres, neste caso alguém que tem oportunidades, que tem todo o apoio da estrutura mas que continua sem ter aquilo que levou à sua milionária contratação ao Sporting: os golos.
⚪️ ???????????????????????????????? ????
???? Rice pulling the strings
???? Madueke down the right
⚡️ Martinelli on the opposite wing
Let’s start the year right, Gunners ????
???? Presented by @deel
— Arsenal (@Arsenal) January 3, 2026
“Se estou preocupado com isso? Sim porque queremos muito que o Viktor marque golos. Claro que ele teve algumas chances no último jogo, esteve algumas vezes em boa posição mas a bola não chegou… Tem de continuar a insistir. É a única forma”, tinha apontado Mikel Arteta antes do último encontro do ano, com o Aston Villa, onde o sueco voltou a ser titular e voltou a ser substituído sem golos nem assistências. Ao todo, e com uma lesão muscular pelo meio que lhe tirou alguns encontros oficiais, Gyökeres entrava no ano de 2026 com sete golos em 26 jogos (22 como titular), longe do rendimento que conseguiu nas duas últimas épocas em Alvalade e com números modestos que motivavam várias críticas por parte dos analistas.
A preocupação de Arteta, sete jogos sem golos de bola corrida, o avançado “igual à maioria”: o que se passa com Gyökeres no Arsenal?
“O Gabriel Jesus nem sempre tem sido um finalizador extraordinário mas é um jogador fantástico. Num par de jogos, quando apanhar um pouco mais o ritmo, será um jogador melhor do que Gyökeres. É melhor do que o tipo que trouxeram. Ele ou o [Kai] Havertz no papel de ponta de lança do Arsenal são melhores do que Gyökeres”, assumiu Jamie Carragher, antigo internacional inglês e capitão do Liverpool. “Tenho observado o Gyökeres nas últimas semanas e parece-me que é como a maioria dos avançados: espera para ver para onde vai a bola, espera pelos cruzamentos e só depois ataca. Isso também é aquilo que os defesas fazem. Como avançado, tens de arriscar o sítio para onde pensas que a bola poderá ir e, assim que o cruzamento está a sair, vais para lá. Ficas um passo à frente do defesa”, apontou Gary Lineker, antigo internacional inglês.
16 – Arsenal are the 16th Premier League team to win 15 or more of their first 20 games in a season, with only four previous sides failing to win the league in that campaign (Arsenal in 2022-23, Liverpool and Spurs in 2018-19 and Manchester United in 2003-04). Gunning. pic.twitter.com/Fp0MRlZ6c6
— OptaJoe (@OptaJoe) January 3, 2026
A própria BBC fazia um longo artigo sobre os primeiros seis meses do avançado em Londres, colocando uma questão: será Gyökeres que tem dificuldades de adaptação ao sistema de jogo do Arsenal, está a ser utilizado de forma incompleta ou não é assim tão bom? “O Arsenal constrói jogo de forma muito mais pensada do que o Sporting, com as trocas de posições entre jogadores para confundir a organização defensiva adversária. A equipa de Arteta favorece os passes em progressão pelo chão em vez dos passes longos, sobretudo porque, geralmente, a zona à frente da grande área está repleta de gente e não há espaço. Mas tem uma enorme capacidade de pressionar os defesas adversários e provocar erros na saída de bola que o Arsenal tem aproveitado, bem como tem sido incansável na missão de abrir espaços para os companheiros marcarem”, destacava. Agora, as coisas não foram diferentes, com o sueco a prolongar a série atual de 524 minutos sem qualquer jogo de bola corrida (marcou de penálti ao Everton)… mas com o Arsenal a ganhar.
Viktor Gyokeres fought with 5 Defenders for that Rice Goal
This is a proper Centre-Forward???? pic.twitter.com/O7LyuXr1Q5
— UpYourArsenal????⚪????⚪♥️ (@UPYOURARSENAL04) January 3, 2026
Com Madueke e Martinelli nas alas num ataque que voltava a contar com Viktor Gyökeres na frente, e com Eze de novo no banco perante a aposta num trio com Zubimendi, Declan Rice e Ödegaard, o Arsenal teve um primeiro alerta no minuto inicial com um futuro possível adversário chamado Semenyo (que estará perto de reforçar o Manchester City), deixou um primeiro alerta numa jogada de Madueke da direita para o meio com o remate na área a sair por cima (8′) e teve o primeiro contratempo com muita culpa própria à mistura, num lance em que Gabriel mediu mal um passe sendo o último elemento da defesa e estendeu a passadeira para o antigo avançado portista Evanilson inaugurar o marcador (10′). A oferta estava feita, essa oferta não demoraria a ser “desfeita”: na sequência de um lance confuso na área depois de mais uma grande jogada de Madueke pela direita, Martinelli ainda viu um remate cortado mas o central brasileiro empatou (16′).
Gabriel Magalhães: o Natal já passou ????
???????????????????????????? @premierleague | @afcbournemouth 1 x 0 @Arsenal
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— DAZN Portugal (@DAZNPortugal) January 3, 2026
Gabriel Magalhães já se redimiu ????♂️
???????????????????????????? @premierleague | @afcbournemouth 1 x 1 @Arsenal
???? Adere já em https://t.co/xH961Xv0cI e aproveita ???? ???????????????????? ???????????? ????????% ???????? ????????????????????????????????#DAZNPremier pic.twitter.com/GdLwxmHbwY
— DAZN Portugal (@DAZNPortugal) January 3, 2026
A primeira parte não teria mais golos apesar do domínio do Arsenal e das boas tentativas de saída rápidas do Bournemouth, o segundo tempo até começou com uma ameaça de David Brooks que passou ao lado da baliza de David Raya. No entanto, a lei do mais forte voltaria a fazer a diferença com um regressado a fazer toda a diferença em terrenos que não costumam ser os seus: Declan Rice fez a reviravolta num lance em que Viktor Gyökeres se meteu na luta entre os centrais contrários antes da assistência de Ödegaard (54′) e aumentou para 3-1 mais tarde em mais uma jogada que teve o norueguês como principal interveniente e Bukayo Saka na assistência já com Madueke, Gyökeres e Martinelli substituídos (71′). Eli Junior Kroupi ainda reduziu num remate de meia distância (75′) mas, com sofrimento à mistura, o líder aguentou a vantagem.
É reviravolta com sabor a arroz para o jantar ???? Declan Rice
???????????????????????????? @premierleague | @afcbournemouth 1 x 2 @Arsenal
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— DAZN Portugal (@DAZNPortugal) January 3, 2026
Outra vez arroz ???? Declan Rice
???????????????????????????? @premierleague | @afcbournemouth 1 x 3 @Arsenal
???? Adere já em https://t.co/xH961Xv0cI e aproveita ???? ???????????????????? ???????????? ????????% ???????? ????????????????????????????????#DAZNPremier pic.twitter.com/beYY6Bs7WW
— DAZN Portugal (@DAZNPortugal) January 3, 2026
Kroupi relança a partida ????
???????????????????????????? @premierleague | @afcbournemouth 2 x 3 @Arsenal
???? Adere já em https://t.co/xH961Xv0cI e aproveita ???? ???????????????????? ???????????? ????????% ???????? ????????????????????????????????#DAZNPremier pic.twitter.com/o8MJq0K1uK
— DAZN Portugal (@DAZNPortugal) January 3, 2026