Quando o mundo automóvel parece apostar cada vez mais nos SUV, sobretudo entre os modelos que optam por motorização eléctrica, por ser mais fácil às carroçarias mais altas alojar mais facilmente as baterias, a Volvo decidiu apostar na berlina ES90 para reforçar as suas propostas topo de gama. A marca que já oferece uma quantidade apreciável de SUV concebeu um veículo para apelar a quem procura um automóvel espaçoso, mas sem ser volumoso ou pesado e, sobretudo, um carro ágil e mais divertido de conduzir.

A carroçaria fastback e o imenso portão traseiro reforçam a versatilidade 3 fotos

Já aqui escrevemos tudo o que sabemos sobre o ES90, sendo que a esta berlina não faltam trunfos. Aos cinco metros de comprimento alia 3,1 metros de distância entre eixos, o que promete um habitáculo imenso, sobretudo porque o ES90 foi concebido sobre uma plataforma específica para modelos eléctricos — ao contrário do que acontece com alguns concorrentes alemães que aproveitam chassis de modelos que também montam motores a combustão — e essa opção permite conferir mais espaço ao habitáculo para o mesmo comprimento total, ao possuir uma frente mais curta, dado as mecânicas menos volumosas.

Concebido sobre a mesma plataforma do SUV EX90 (a SP2 do Grupo Geely), o ES90 tenta atrair os condutores que privilegiam o dinamismo das berlinas face aos SUV, mas sem lhes negar a versatilidade. Daí que, em vez da nova berlina da Volvo ser um três volumes/quatro portas, assume-se como um fastback com cinco portas, graças a um imenso “portão” traseiro. Ainda assim, a mala não é grande (apenas 424 litros, a que se juntam os 22 litros da frunk), mas compensa ao rebater o banco traseiro e alargar a bagageira até 1256 litros. Não sendo uma carrinha, não faltará quem aprecie a versatilidade.

O habitáculo espaçoso e bem construído é um dos argumentos da berlina da Volvo 6 fotos

O ES90 foi apresentado em Portugal, mais especificamente em Cascais, e vai chegar ao nosso mercado nos próximos meses. De momento, apenas nas versões com um só motor instalado no eixo traseiro com 333 cv, uma bateria com uma capacidade total de 92 kWh (88 kWh úteis, recarregável a 350 kW em DC cortesia de um sistema a 800V) que assegura uma autonomia de 646 km, que na versão mais acessível é proposto por uns competitivos 72.950€. Já as versões Twin Motor do ES90 vão disponibilizar 449 cv e ser comercializadas por valores a partir de 82.150€, ao passo que a variante mais desportiva, denominada Twin Motor Performance, conta com 680 cv e exige em troca 87.700€.