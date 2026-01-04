A primeira-ministra da Dinamarca, Mette Frederiksen, exortou este domingo os Estados Unidos (EUA) a pararem com as ameaças “contra um aliado histórico” por causa da Gronelândia.

“Devo dizê-lo muito claramente: É absolutamente absurdo dizer que os Estados Unidos devem assumir o controlo da Gronelândia”, afirmou Mette Frederiksen em comunicado.

“Os EUA não têm o direito de anexar nenhum dos três países do Reino da Dinamarca”, frisou na nota. A primeira-ministra dinamarquesa lembra ainda que “o reino da Dinamarca — e, portanto, a Gronelândia — faz parte da NATO e, como tal, está coberto pela garantia de segurança da aliança”.

“Já temos um acordo de defesa entre o Reino e os EUA que dá aos EUA amplo acesso à Gronelândia. E nós, por parte do reino, investimos significativamente na segurança do Ártico”, contextualizou.

“Por isso, exorto veementemente os Estados Unidos a deixarem de ameaçar um aliado historicamente próximo, outro país e povo que já deixaram muito claro que não estão à venda”, sublinhou.

Em entrevista este domingo à revista The Atlantic, o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reafirmou a vontade de anexar o território autónomo da Gronelândia, que pertence à Dinamarca.

“Precisamos da Gronelândia, com certeza”, disse, descrevendo a ilha como estando “rodeada de navios russos e chineses”.

Este domingo, também o embaixador da Dinamarca em Washington tinha já apelado ao “respeito total” pela integridade da Gronelândia, depois de Katie Miller, mulher do diretor-adjunto de gabinete da Casa Branca, ter partilhado na rede social X uma fotografia do território autónomo dinamarquês com a bandeira norte-americana.

A Gronelândia é cobiçada por Donald Trump, para grande desagrado da Dinamarca, e as tensões entre os dois países foram reativadas pelo anúncio, no final de dezembro, do Presidente norte-americano sobre a nomeação de um enviado especial para este vasto território autónomo dinamarquês.

(Atualizada às 9h01 de 5 de janeiro)