Nicolás Maduro e a mulher, Cilia Flores, terão ficado feridos durante a operação das forças norte-americanas que levou à captura do Presidente venezuelano, agora deposto, no interior do Forte Tiurna, em Caracas, relataram responsáveis da administração Trump aos congressistas dos Estados Unidos numa reunião à porta fechada citada pela CNN. O casal terá tentado esconder-se atrás de uma porta de aço, mas o vão era baixo e ambos terão batido com a cabeça.

Os detalhes da operação das forças de Washington foram transmitidos aos congressistas numa sessão que durou mais de duas horas e contou com a presença do secretário de Estado, Marco Rubio, do secretário da Defesa, Pete Hegseth, do chefe do Estado-Maior, general Dan Caine, da procuradora-geral Pam Bondi e do diretor da CIA, John Ratcliffe. Segundo os mesmos responsáveis, os ferimentos de Cilia Flores foram considerados ligeiros do ponto de vista clínico, apesar de a situação apresentada em tribunal ter levantado preocupações adicionais.

Segundo as mesmas fontes, os militares dos Estados Unidos envolvidos na captura (a Delta Force, especializada em missões de alto risco) prestaram os primeiros socorros no exterior do complexo presidencial. Depois da operação, Maduro e a mulher foram transportados para Nova Iorque, tendo comparecido em tribunal na segunda-feira.

No tribunal, Maduro e Flores estavam com sinais visíveis de lesões. O advogado de Flores afirmou, perante o juiz, que a cliente “sofreu ferimentos significativos” durante o que descreveu como um rapto com recurso a violência, acrescentando que existia a suspeita de uma fratura ou de contusões graves nas costelas. Por esse motivo, pediu a realização de um raio-X e uma avaliação médica completa. Durante a audiência, Flores mostrou-se debilitada e de cabeça baixa, enquanto Maduro teve dificuldades em sentar-se e levantar-se, segundo os jornalistas presentes.

Apesar da dimensão da operação, os responsáveis norte-americanos insistiram junto dos congressistas que a captura de Maduro não foi uma ação de mudança de regime. O Governo venezuelano mantém-se em funções e passou a ser liderado pela vice-presidente Delcy Rodríguez. Marco Rubio considera Rodríguez mais pragmática do que Maduro e alguém com quem Washington pode trabalhar. Além disso, e contrariamente à líder da oposição, María Corina Machado, na avaliação da administração Trump, Delcy Rodríguez tem capacidade para controlar as forças de segurança do regime.

Na segunda-feira, dois dias após a captura de Maduro, o Observador explicou a forma como o casal tinha sido apanhado. O ataque em Caracas e a captura do líder venezuelano durou pouco mais de duas horas, mas por trás esteve uma preparação minuciosa de cerca de seis meses que permitiu saber que o Presidente da Venezuela vivia em oito casas, tinha uma guarda formada por cubanos e até que tinha animais de estimação que era preciso levar à rua. Algumas fontes envolvidas na missão de captura disseram logo na altura que Maduro resistiu e que teve que ser arrastado, o que teria provocado ferimentos na perna esquerda.