Uma águia-de-asa-redonda desorientada foi recolhida por um habitante perto de Vinhas, no concelho de Macedo de Cavaleiros, e entregue à GNR para recuperação, adiantou, esta quinta-feira, esta força policial.
“A ave foi entregue por um popular no Posto Territorial de Izeda, após ter sido encontrada nas proximidades da localidade de Vinhas, apresentando sinais de desorientação”, referiu o Comando Territorial de Bragança, em comunicado.
O animal foi recolhido esta quinta-feira e foi transportado para o Hospital Veterinário da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD), em Vila Real.
Numa fase inicial, é feita a monitorização do seu estado de saúde e após recuperação, a águia-asa-redonda será libertada no seu habitat natural.