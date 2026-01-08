A PSP anunciou esta quinta-feira ter identificado um menor, de 15 anos, e detido outro, de 16, suspeitos de roubo e posse de droga, no decurso do policiamento da segunda meia-final da Taça da Liga, na quarta-feira, em Leiria.

Segundo um comunicado da Polícia de Segurança Pública, em causa está a alegada prática de um crime de roubo, na via pública, e posse de estupefacientes, tendo a ação da polícia decorrido no âmbito do policiamento desportivo da segunda meia-final da Allianz Cup Final Four da Taça da Liga, entre as equipas do Sport Lisboa e Benfica e do Sporting Clube de Braga.

A PSP referiu que os suspeitos “roubaram um telemóvel e calçado a uma vítima, tendo sido estes objetos recuperados posteriormente pela polícia”.

Um dos adolescentes tinha “na sua posse produto estupefaciente (2,42 gramas de haxixe)”.

À agência Lusa, fonte da PSP explicou que, relativamente ao menor de 15 anos, o respetivo expediente vai ser remetido ao Tribunal de Família e Menores.

O detido de 16 anos vai ser presente à autoridade judiciária.

Ainda no decurso da mesma ação de policiamento, foram impedidos de aceder ao Estádio Municipal de Leiria Dr. Magalhães Pessoa, onde decorreu o jogo, quatro adeptos por se apresentarem uma taxa de álcool no sangue superior à legalmente permitida para entrada em recintos desportivos.

A PSP reiterou o apelo para a colaboração de todos os cidadãos e para a adoção de comportamentos de respeito desportivo, “como forma de garantia de segurança para todos os que assistem e participam nos espetáculos desportivos, reiterando o seu compromisso de obstar a qualquer conduta que coloque em causa a segurança e tranquilidade nos eventos desportivos”.

O Sporting de Braga impôs na quarta-feira ao Benfica a primeira derrota da época nas competições internas e apurou-se para a final da Taça da Liga de futebol, ao vencer o detentor do troféu por 3-1, em Leiria.

A formação arsenalista marcou por intermédio de Pau Víctor (19 minutos), Rodrigo Zalazar (33) e Gustaf Lagerbielke (81), enquanto o grego Vangelis Pavlidis (64) ainda reduziu de grande penalidade para os encarnados, que perderam pela primeira vez nas provas internas na presente temporada, ao 23.º encontro, e viram o capitão Nicolás Otamendi ser expulso, aos 90.

Os bracarenses, que conquistaram o troféu em 2012/13, 2019/20 e 2023/24, garantiram pela sexta vez a presença na final, em que irão protagonizar um duelo minhoto com o rival Vitória de Guimarães, no sábado, novamente em Leiria, a partir das 20h00, depois de os vimaranenses terem batido o Sporting na outra meia-final.