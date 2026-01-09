Os avisos de Donald Trump eram, afinal, ainda mais evidentes do que se pensava. A equipa do Presidente norte-americano publicou, em junho de 2025, a simulação de captura de Nicolás Maduro que meses depois, em janeiro de 2026, se concretizaria no Fort Tiuana, em Caracas. O exercício ocorreu na base das unidades de elite do exército, entre elas a Delta Force, em Fort Bragg, no estado da Carolina do Norte. Trump supervisionou a operação do Comando de Operações Especiais do Exército dos EUA no âmbito das comemorações do 250º. aniversário das forças militares.

Dan Scavino, chefe de gabinete adjunto da Casa Branca e diretor do Gabinete de Pessoal Presidencial, publicou vários vídeos na rede social X que mostravam o Presidente, ao lado do secretário de Defesa, Pete Hegseth, e do secretário do Exército, Dan Driscoll, a assistir a uma manobra militar praticamente idêntica à realizada para capturar Maduro e a mulher, Cilia Flores, mas sem a explicar, segundo o El Español.

O vídeo do conselheiro de Trump, com a legenda “FORT BRAGG”, mostrava um grupo de soldados a descer de um helicóptero MH-47G Chinook até ao telhado de um edifício que replicava a trincheira de Maduro em Caracas, enquanto outro helicóptero, um AH-64 Apache, lhe dava cobertura disparando contra vários alvos. Uma equipa terrestre fornecia ainda apoio a partir de vários veículos.

Margo Martin, outra assessora próxima de Trump que esteve também presente em Fort Bragg, publicou outro vídeo com mais imagens da mesma operação.

O vídeo publicado por Margo Martin circulou nas redes sociais, depois da captura de Nicolás Maduro a 3 de janeiro, alegando falsamente tratar-se da operação contra o Presidente deposto e transportado para ser julgado nos Estados Unidos.

Dentro dos serviços de inteligência bolivarianos, apesar da promoção feita pela própria equipa de Donald Trump, a hipótese de uma invasão semelhante, executada pelas forças norte-americanas, parece não ter sido detetada.

De acordo com a Reuters, fontes próximas da operação avançaram que o plano para uma das operações americanas mais complexas da história recente da maior potência militar do mundo já vinha sendo subterraneamente desenvolvido há meses, com ensaios detalhados. Pelos vistos, alguns deles já tinham sido divulgados nas redes sociais do círculo próximo de Donald Trump.