Trump conversa com Delcy Rodríguez por telefone e considera-a uma "pessoa fantástica"

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, revelou esta quarta-feira que teve uma conversa telefónica com a Presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, que descreveu como uma “pessoa fantástica”.

“Esta quarta-feira tivemos uma conversa excelente e ela é uma pessoa fantástica. Na verdade, é alguém com quem temos trabalhado muito bem”, afirmou Trump à imprensa no Gabinete Oval da Casa Branca.

O líder republicano acrescentou que a chamada foi “longa”, que abordaram “muitos temas” e que está a correr “muito bem com a Venezuela”. Entretanto na rede social Truth Social, Trump destacou os “progressos tremendos” para ajudar “a Venezuela a estabilizar e recuperar”.

O Presidente dos EUA elaborou que discutiram tópicos como “petróleo, minerais, comércio e […] segurança nacional”. “Esta parceria entre os Estados Unidos da América e a Venezuela vai ser espetacular PARA TODOS. A Venezuela vai ser grande e próspera novamente, talvez mais que nunca!“, acrescentou.