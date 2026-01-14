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Trump conversa com Delcy Rodríguez por telefone e considera-a uma "pessoa fantástica"

Este artigo tem mais de 6 meses

O norte-americano disse ter falado sobre "petróleo, minerais, comércio e [...] segurança nacional". Chamada ocorreu um dia antes da visita de Maria Corina Machado à Casa Branca.

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BONNIE CASH / POOL/EPA

BONNIE CASH / POOL/EPA

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, revelou esta quarta-feira que teve uma conversa telefónica com a Presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, que descreveu como uma “pessoa fantástica”.

“Esta quarta-feira tivemos uma conversa excelente e ela é uma pessoa fantástica. Na verdade, é alguém com quem temos trabalhado muito bem”, afirmou Trump à imprensa no Gabinete Oval da Casa Branca.

O líder republicano acrescentou que a chamada foi “longa”, que abordaram “muitos temas” e que está a correr “muito bem com a Venezuela”. Entretanto na rede social Truth Social, Trump destacou os “progressos tremendos” para ajudar “a Venezuela a estabilizar e recuperar”.

O Presidente dos EUA elaborou que discutiram tópicos como “petróleo, minerais, comércio e […] segurança nacional”. “Esta parceria entre os Estados Unidos da América e a Venezuela vai ser espetacular PARA TODOS. A Venezuela vai ser grande e próspera novamente, talvez mais que nunca!“, acrescentou.

Esta chamada entre líderes foi feita um dia antes de receber na Casa Branca a líder opositora venezuelana María Corina Machado, que, por enquanto, foi excluída pelos Estados Unidos da transição na Venezuela.

Delcy Rodríguez, que foi vice-presidente durante o mandato de Nicolás Maduro, assumiu o cargo após as forças especiais norte-americanas capturarem, a 03 de janeiro, em Caracas, o líder chavista e a sua esposa, Cilia Flores, e os levarem para Nova Iorque para os julgar por tráfico de drogas.

Trump afirma que os Estados Unidos mantêm uma tutela sobre o Governo venezuelano e anunciou acordos para receber milhões de barris de petróleo venezuelano.

Rodríguez informou esta quarta-feira que nos últimos dias foram libertos 406 presos políticos no país e que o processo de libertação continua em aberto.

A presidente interina fez estas declarações junto ao seu irmão, o chefe negociador do Governo venezuelano, Jorge Rodriguez, e ao ministro do Interior, Diosdado Cabello.

Proponha uma correção, sugira uma pista: acerta@observador.pt

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