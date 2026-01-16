O Presidente da República afirmou nesta sexta-feira que a reação do Governo à intervenção norte-americana na Venezuela foi inicialmente articulada consigo e que as autoridades portuguesas tiveram consciência que essa ação “questionava sobretudo a Carta das Nações Unidas”.

Marcelo Rebelo de Sousa, que ainda não tinha comentado publicamente o ataque militar dos Estados Unidos da América à Venezuela realizado em 3 de janeiro, com a captura do Presidente Nicolás Maduro, falou aos jornalistas sobre este assunto no fim de um fórum económico, no Beato, em Lisboa, em que participou com o Presidente da Estónia, Alar Karis.

Questionado sobre como qualifica a intervenção norte-americana na Venezuela, o chefe de Estado respondeu: “O Governo saiu com uma posição que foi articulada comigo no início. A primeira posição, a primeira reação do Governo foi muito simples: foi dizer que se devia respeitar o direito internacional e a Carta das Nações Unidas, desde o início, mas respeitar-se depois, ao longo do processo, porque isto é um processo”.

“E, portanto, nesse sentido, para nós é fundamental que fosse respeitada, e esse respeito é uma realidade que mereceu a preocupação das autoridades portuguesas, o que significa que tiveram a consciência de que se tratava de uma intervenção que, de alguma maneira, questionava sobretudo a Carta das Nações Unidas”, acrescentou o Presidente da República.

Por outro lado, interrogado sobre as pretensões manifestadas pela administração norte-americana em relação à Gronelândia, Marcelo Rebelo de Sousa referiu que “Portugal nunca disse que iria enviar militares para Gronelândia“, mas disse perceber que alguns aliados da NATO “queiram ter uma presença” nesse território autónomo sob soberania da Dinamarca.

“Uma presença que significa o quê? Solidariedade: Nós estamos aqui porque a NATO é solidária, e somos solidários. A NATO é uma aliança defensiva. Se somos solidários na defesa perante ataques do exterior, por maioria da razão somos solidários na defesa contra tentações de desentendimentos cá dentro“, enquadrou.

Segundo o chefe de Estado, a posição portuguesa é “muito clara” nesta matéria: “Tudo o que seja uma intervenção na Gronelândia que signifique, cá está, o desrespeito do direito internacional, Carta das Nações Unidas, e, neste caso também de compromissos assumidos no quadro da Nato, não pode ser aceite e subscrito por Portugal“.

Marcelo Rebelo de Sousa perguntou “como é que uma aliança pode ser forte para o exterior se não for forte dentro dela” e defendeu que a Europa deve estar unida.