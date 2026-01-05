Explicador. Terras-raras, controlo de rotas e "fim da NATO": o que é que a Gronelândia tem para poder ser o próximo alvo de Trump?

“Vamos lidar com a Gronelândia daqui a dois meses. Vamos falar sobre isso daqui a 20 dias.” Depois de capturar o Presidente deposto da Venezuela Nicolás Maduro e de decapitar o regime venezuelano, o líder norte-americano, Donald Trump, admitiu ter mais um objetivo em mente para expandir a área de influência dos EUA: a Gronelândia, a maior ilha do mundo, um território autónomo gerido pela Dinamarca, um Estado-membro fundador da NATO e parte da União Europeia.

Nas últimas semanas, a presidência norte-americana tem dado vários sinais de que uma eventual anexação da Gronelândia pode estar para breve, um desejo que Donald Trump tem desde o primeiro mandato. Após o que aconteceu na Venezuela, soaram os alarmes em Copenhaga. Principalmente depois de, pouco após a operação militar em Caracas, Katie Miller, mulher de Stephen Miller — um dos principais conselheiros do Presidente norte-americano —, ter publicado uma imagem da Gronelândia no X com a bandeira norte-americana e a legenda: “Em breve”.

Em declarações aos jornalistas este domingo, Donald Trump voltou a repetir o argumento de “segurança nacional” para justificar a anexação do território autónomo dinamarquês. “A Gronelândia está rodeada de navios russos e chineses em todo o lado”, salientou o líder norte-americano, acrescentando que a Dinamarca não é “capaz” de evitar que a Rússia e a China aumentem a sua influência no Ártico. Palavras-chave da mensagem: o controlo do Ártico e os grandes adversários económicos mundiais, russos e chineses

Como é que os EUA podem controlar a Gronelândia?

No primeiro mandato de Donald Trump, a sugestão norte-americana consistia em comprar a maior ilha do mundo (a Austrália é considerado continente e não ilha), algo que a Dinamarca rejeitou categoricamente. Havia um precedente histórico, contudo, para esta proposta: em 1865, a administração do antigo Presidente norte-americano Andrew Johnson tentou adquirir a Gronelândia e a Islândia (que, na altura, ainda não era um país independente) à coroa dinamarquesa. As negociações não chegaram a bom termo e o processo nunca avançou.

Neste segundo mandato, a retórica subiu de tom. Os Estados Unidos já falavam numa “anexação” da Gronelândia. Numa primeira versão, os norte-americanos sugeriram que a Dinamarca cederia o controlo da ilha e transferiram a soberania para os Estados Unidos da América, um processo que seria pacífico. Contudo, o plano foi também rejeitado pela Dinamarca e pelo povo gronelandês — que pretende, aliás, tornar-se independente de Copenhaga.

Perante a recusa da Dinamarca, Donald Trump deixou no ar que poderá ser precisa uma intervenção militar que obrigaria Copenhaga a ceder a soberania da ilha. Depois da Venezuela e das ameaças mais recentes do Presidente norte-americano, a primeira-ministra dinamarquesa, Mette Frederiksen, já avisou que as palavras do líder dos Estados Unidos “têm de ser levadas a sério”.

Além disso, no final de dezembro, a presidência norte-americana nomeou um enviado especial para a Gronelândia, Jeff Landry, que é o atual governador do Louisiana. Este político foi encarregado de promover os interesses dos EUA em relação ao território dinamarquês, numa função que o próprio descreveu como destinada a tornar a ilha parte dos Estados Unidos da América.

Competição com Rússia e China. Que justificação é esta de Trump?

Nas declarações públicas que tem feito, Donald Trump evoca a justificação da “segurança nacional” e da competição com a China e a Rússia. “Precisamos [da Gronelândia] por motivos de defesa”, salientou o Presidente norte-americano. O vice-presidente, JD Vance, também já disse que Pequim e Moscovo “têm um grande interesse na Gronelândia e nas atividades dos valentes militares norte-americanos”.

JD Vance: Denmark has not kept pace in devoting the resources necessary to keep this base, our troops, and in my view, to keep the people of Greenland safe from aggressive incursions. @Acyn (2025)pic.twitter.com/apxN56Lwg3 — The Intellectualist (@highbrow_nobrow) December 23, 2025

Será, então, uma questão de competição e rivalidade no Ártico contra dois adversários geopolíticos. Com a Rússia e a China a aumentarem as ações agressivas, os Estados Unidos consideram que a Dinamarca não tem capacidade para defender a maior ilha do mundo. “Precisamos da Gronelândia do ponto de vista de segurança nacional”, apontou o Presidente norte-americano. Por sua vez, Copenhaga tem rebatido estas acusações e destaca que tem aumentado o investimento na defesa do território.

“Nos últimos 20 anos, a Dinamarca tem falhado”, já criticou JD Vance, comparando que a “área em redor está menos segura do que estava há 30 e 40 anos”. O país nórdico não investiu o suficiente para manter “as bases, as tropas e as pessoas da Gronelândia seguras”, criticou o vice-presidente norte-americano — e seria, nessa ótica, o motivo pelo qual os EUA precisariam do território.