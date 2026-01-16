Seguro acaba campanha a tentar concentrar o voto anti-Ventura

O apelo ao voto foi evoluindo durante a campanha de António José Seguro, à boleia de sondagens favoráveis. O candidato presidencial que começou com a ambição de conseguir ter o voto da esquerda e centro-esquerda, terminou a tentar alargar ao máximo o seu alcance, apelando ao voto de todos os que são contra o seu adversário, André Ventura.

Nunca o refere pelo nome, mas Ventura está em todas as entrelinhas de Seguro quando o candidato apoiado pelo PS fala em “extremismos” e “radicalismos”. E falou muito disso nestes dias de campanha oficial, com as sondagens a fazerem com que a sua mensagem fosse, aos pouco, dirigindo-se a todos “os democratas”.

Num almoço-comício esta sexta-feira em Valadares (Vila Nova de Gaia), explicou de forma detalhada o que quer dizer quando pede o voto “dos progressistas e dos moderados”: “É o voto dos democratas, mas também é o voto dos humanistas, democratas-cristãos, socialistas e sociais-democratas.” A enumeração acaba por apanhar todas as áreas políticas, menos a direita populista onde se move André Ventura.

Desde terça-feira à noite, altura em que foi conhecida uma grande sondagem, a da Universidade Católica (para a RTP, Antena 1 e Público), que o candidato tentou fazer destas eleições uma corrida a dois, já na primeira volta — os indicadores apontam com elevada probabilidade uma segunda volta. E no último dia de campanha ante da ida às urnas insiste nessa mesma tecla.

A frente a atacar, vai dizendo nas suas intervenções, é a das “forças políticas que há anos tentam dividir e que se alimentam do ódio”. Por oposição, Seguro repete que vem “para unir”, rejeitando “recuar. Nunca mais recuar”, afirmou neste útlimo dia quando fazia o apelo aos “democratas”.

O socialista garante que a sua “é a única candidatura moderada que pode passar à segunda volta” e diz mesmo que “não há outra candidatura moderada que o possa fazer”. O apelo vai direto aos eleitores de Luís Marques Mendes, com o candidato a dizer-lhes (também sem nomear este adversário) que “um voto noutra candidatura de um moderado não vai ajudar” a que a sua candidatura “esteja na segunda volta”. Numa chamada telefónica com o Observador, durante esta campanha, Seguro explicou que quando fala em moderados é precisamente Marques Mendes que tem em mente: “No sector mais próximo, Marques Mendes, evidentemente.”