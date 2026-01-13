A última chamada dos candidatos presidenciais

Já se aproxima da meia-noite quando André Ventura atende o telemóvel ao Observador. As reuniões de campanha ficam para tarde, depois do jantar, e só descansa depois. Tendo em conta as sondagens, sabe que pode ter de duplicar as semanas na estrada e opta por gerir esforços. Desta vez, tem tido a mulher, Dina Ventura, ao seu lado e isso tem-lhe dado outro conforto.

A última campanha para as legislativas, em maio de 2025, ficou marcada pelo estado de saúde de André Ventura. Nesta corrida eleitoral, o candidato apoiado pelo Chega segue pelo país a um ritmo de duas arruadas por dia, diminuiu os comícios a mínimos (atendendo ao padrão das campanhas do Chega) e faz uma campanha sem grandes momentos para discursar.

Estou? Boa noite, André Ventura.

Boa noite, como está? Tudo bem?

Tudo bem, obrigada. Esta campanha é naturalmente diferente — há uma grande probabilidade de haver duas voltas. Está a gerir esforços para a próxima fase?

Não, obviamente há essa expectativa e isso não digo que não tenha nenhum impacto. Mas estou a tentar manter o mesmo ritmo, a mesma força e a mesma intensidade. E isso obriga a uma gestão, não lhe chamaria de esforço, mas a uma gestão política a longo prazo. Esta foi uma campanha longa, não foi uma campanha curta e terá provavelmente uma segunda volta. Tenho de fazer essa gestão com responsabilidade e também com algum equilíbrio.

Caso passe à segunda volta, vai intensificar a campanha eleitoral?

Provavelmente. Pode acontecer haver alguma aceleração e sobretudo uma intensificação de temas, de debate, de confronto e, no geral, de intensidade. Vai haver mais confronto, vai haver mais debate, vai haver mais intensidade.

A última campanha ficou marcada pelo facto de se ter sentido mal. Já falou disso em público. O que se passou altera de alguma forma a sua maneira de estar na rua?

Um pouco, talvez. Acho que vocês também notam nisso. Tento ter alguma cautela. Provavelmente sou aquele que tem mais campanhas em cima, mais esforço de permanência nos vários pontos do território, de gestão partidária, etc. E isso tem que ser feito também com algum equilíbrio. Não diria que afetou, que alterou as contas da campanha, mas é um facto que agora tenho isso mais em conta do que tinha na última campanha. Deu-me alguma consciência dos meus limites. Não há dúvida.

Nestes últimos dias já apanhou algum susto?

Não, não, não.

Vimo-lo a apanhar com uma cavaca. Esse susto, pelo menos, apanhou.

Que sejam todos desses. Que não haja mais iguais aos outros. Mas se não me sentisse bem, era o primeiro a decidir não ter avançado.

No fim de semana, a sua mulher juntou-se à campanha. Sente-se mais confortável?

Sempre que temos connosco a família sentimos-nos mais confortáveis. E isso é normal que aconteça. Há um conforto mais familiar e isso ajuda. É uma campanha longa, desgastante, que é de muita deslocação territorial e por muitos pontos do território. Portanto, acho que esse ponto é importante e acho que em todas as circunstâncias ajuda.

Uma curiosidade: só tem duas ações de campanha por dia. O que é que faz nos tempos livres e nas longas horas de viagem pelo país?

Procuro fazer o país todo. Há adversários meus, e respeito isso, que optaram por fazer uma concentração da campanha em alguma zona e têm mais disponibilidade de número de ações. Achei que era importante passar por todo o território. Tenho tido essa experiência já há vários anos. E isso leva a que tenha que haver aqui uma certa redução de ações para haver uma maior amplitude na deslocação.

Quando está no carro, opta por ver notícias? Vê televisão? O que é que faz?

Televisão não. Tento acompanhar as notícias e procuro estar em contacto com os grupos de trabalho, de preparação das coisas.

Também perde muito tempo a fazer vídeos para o TikTok, para as redes sociais.

As redes sociais são obviamente um ponto de contacto importante. E quem disser o contrário está a mentir. Aliás, os candidatos que estão na frente, tirando um deles, mas pelo menos os que estão na frente em todas as principais sondagens, são aqueles que estão a saber contactar melhor com o eleitorado. E se eu estou em primeiro em quase todas, à exceção de uma, é porque também estou a contactar diretamente com o eleitorado. Isso é uma parte importante de uma campanha. Hoje as campanhas fazem-se muito desta nova forma de digitalização.

Habitualmente, fala com os jornalistas no arranque das arruadas, duas vezes por dia. Essas declarações são suficientes para preencher os espaços informativos mais relevantes. Ao contrário de outras campanhas, raramente adapta a mensagem ao sítio que visita. O assunto do dia é falado em frente aos microfones, independentemente da geografia.

Tem pontuado os dias com um curto discurso no final das arruadas. Dirige-se diretamente aos apoiantes, normalmente focado apenas em temas específicos — que têm ido da Saúde, à corrupção e à imigração. Muitas vezes, alimenta os discursos com queixas das pessoas com quem se vai cruzando e que falam sobre pensões, filhos no estrangeiro ou saúde.

Cada caso é motivo para que Ventura se coloque numa posição de forte oposição ao Governo. Ainda que estas sejam umas eleições presidenciais, Ventura tem dificuldade em despir o fato de líder da oposição, navegando bem para lá dos limites dos poderes presidenciais. O líder do Chega, porém, chama-lhe estilo. Quer ser, diz Ventura, um “Presidente interventivo”.

Tem dito que pretende fazer uma campanha elevada e evita atacar diretamente os seus adversários. Ainda que procure normalizar esta atitude, e tendo em conta o seu perfil político, consegue perceber que isso cause alguma estranheza?

Não é não atacar os adversários. É conseguirmos, nos poucos dias que faltam, discutir temas que ficaram completamente fora das campanhas. O que não aconteceu noutras. Noutras campanhas, houve ataques, houve confronto, mas houve discussão de temas. O que eu senti aqui foi que isso não aconteceu. Daí a minha insistência perante ansiedade do país e o que ouço na rua. Ninguém nos vem dizer assim: “Então, você disse aquilo do Seguro? ou “você disse aquilo do Gouveia e Melo?”. Não. As pessoas vêm-me dizer das pensões, do que se passa na Saúde, da insegurança… Não se trata só de uma questão de perfil. Trata-se de uma exigência do país discutir temas importantes. É isso que estou a tentar fazer. Só isso.

Passou muitos anos com um estilo de campanha completamente diferente. E, na verdade, resultou eleitoralmente.

Está bem, veremos no dia 18 se resulta ou não. É um dever ético pôr temas importantes a discussão quando estamos numa fase tão importante do mundo e do país. É importante discutir coisas que importam. Podemos discutir temas que importam e ter confronto. Não precisamos é de passar a campanha a discutir o perfil de Seguro, de Ventura, Gouveia e Melo, Marques Mendes ou Cotrim Figueiredo. Podemos ser aguerridos e discutir temas. Vou-lhe dar o exemplo das legislativas que tivemos: houve intensidade e houve uma campanha aguerrida; mas houve ao menos alguma discussão de temas importantes. Nesta campanha, isso não está a acontecer tanto. As pessoas sentem falta disso.

Provavelmente pela natureza das eleições.

Não, sobretudo pela imagem que as pessoas têm do Presidente da República. Não tem tanto que ver com os portugueses. Tem que ver com a imagem que têm. Isso é errado e é isso que quero mudar.

Certo, mas já disse que pretende captar eleitorado da AD. É normal que haja uma preocupação acrescida na postura que adota. A tal moderação de que se tem falado.

Não é a minha preocupação. Estou preocupado em conseguir transmitir ideias. Há pouco, antes de falarmos, publiquei nas redes sociais, um vídeo de pancadaria à frente do Continente no Barreiro. As coisas têm que ser ditas, tem que haver verdade, tem que haver frontalidade. Pode haver tudo isto e haver ao mesmo tempo uma preocupação com o país e com o estado do país.

Acha que o Chega se tornou numa espécie de portal de queixa das pessoas?

Acho que o Chega se tornou um portal da voz e não da queixa. As pessoas sentem que em mim, no Chega, têm a voz que nunca tiveram. E é esse candidato que quero ser. Trata-se de dar voz a quem nunca teve voz. As pessoas sentirem que, pela primeira vez, podem ter no espaço público alguém que as defenda, que as represente. Porque se a pessoa viu que no seu bairro, na sua cidade, na sua zona, está uma vandalização cada vez maior, uma selva cada vez maior, terem alguém que expõe as coisas e é capaz de dizer as coisas já é uma representatividade. Nós políticos não adquirimos notoriedade e expressão pública para ficarmos famosos. Devemos pô-la ao serviço da população. Nós não somos atores.

Ainda que, às vezes, pareça uma popstar na rua.

Sim, mas nós não somos. Não somos atores, nem futebolistas, nem cantores. Devemos usar essa notoriedade para fazer valer a voz das pessoas. É isso que eu tento fazer. E é isso que faço todos os dias, porque não fico a viver à conta dessa notoriedade. Expresso essa notoriedade em preocupações, em vídeos, em mensagens, em coisas performativas que podem mudar a realidade.

Ao longo da campanha, Ventura foi assumindo um discurso e um comportamento bem mais moderado do que aqueles que adotou nas muitas campanhas de que foi protagonista. Ao contrário do que aconteceu noutras ocasiões, foi bastante comedido nos ataques aos principais rivais. Recusa que seja tática política, mas é evidente que ganha em estar acima do caos que foi esta corrida e que se tem divertido muito com os erros que os adversários vão cometendo.

De todo o modo, André Ventura assegura que nada disto obedece a um princípio estratégico e vai repetindo, à exaustão, que o seu objetivo é mesmo falar sobre os problemas do país e garantiu que se vai manter assim. Ainda assim, admite abertamente que terá de acelerar o ritmo se passar à segunda volta e que é bem provável que o grau confrontacional venha a aumentar quando tiver apenas um adversário pela frente.

Mas as coisas são como são. Não existe, até ao momento, nenhum cenário que o dê a vencer numa segunda volta. Perderia sempre contra todos os adversários por ter altos índice de rejeição. Ventura sabe que existe este risco, fala dele abertamente, mas corre numa outra pista: na verdade, se conseguir passar à segunda volta como campeão das direitas, não só se afirma como o incontestável líder da oposição, como fica em condições de pressionar Luís Montenegro a escolher entre e um socialista, por exemplo.

Naturalmente, já desafiou Luís Montenegro a posicionar-se sobre uma segunda volta das presidenciais. Ficou, claro, sem resposta. Desta forma, procurou fazer xeque a Luís Montenegro, sabendo que estará num dilema numa segunda volta caso não haja Luís Marques Mendes, e preparando o seu eleitorado para a narrativa de que a AD nada fez para travar um ex-líder do PS em Belém — caso a segunda volta fosse Seguro-Ventura, como parece ser cada vez mais provável.

Desafiou Luís Montenegro a pronunciar-se sobre uma segunda volta entre si e António José Seguro. Recordou, aliás, que a AD e o Chega têm trabalhado em conjunto em diplomas importantes. A relação entre os partidos poderia sofrer algum revés se esse apoio não existisse?

Acho que não, são eleições diferentes. Não é uma questão de partidos. É uma questão de consciência política. Do país que queremos seremos. Se queremos voltar para o país socialista ou se queremos andar para a frente. Eu sou aquele que quer andar para a frente e o candidato socialista será o que quer andar para trás. Aliás, ele próprio disse que foi arredado da política naquela altura. Provavelmente, quer voltar para essa altura. Eu não quero. Quero pôr o país em 2030. Não quero pôr o país em 2014.

Nesta campanha, ainda assim, não está mais a vestir o fato de tal líder da oposição do que de candidato à Presidência?

Quando temos causas não fazemos cálculos de taticismo eleitoral. Queremos mudar o país em todas as eleições. Como dizia Winston Churchill: lutar em todas as circunstâncias, nas praias, nas falésias, no ar, no mar, lutar sempre pelas nossas causas e convicções. É isso que tento fazer.

O tema da imigração tem estado mais ausente da sua campanha. Acha que com a negociação entre o Governo e o Chega o problema ficou amenizado?

Não ficou, evidentemente. Está a acentuar-se.

Mas a questão da imigração está melhor do que estava antes do Chega estar na liderança da oposição.

Acho que PS e PSD são iguais em termos de imigração, francamente. Acho que houve um contributo legislativo, mas que ainda está por…

Ainda não se nota?

Ainda está por verificar. Ainda está por melhorar a situação do país. O país continua num grande descontrolo migratório. Aliás, esta última decisão de suspender os controlos europeus no aeroporto de Lisboa, mostra bem o descontrolo que o Governo continua a ter nesta matéria.

Sabendo que estas eleições são difíceis para si à segunda volta, esta campanha pode tornar-se mais sobre aquilo que pode ganhar no Parlamento?

Não, não. Esta campanha vai ser decisiva para o país e vai ser uma segunda volta como nunca vimos. Temos que ver isto passo a passo. Há uma que vai acabar agora e temos outra que começa depois. São outras três semanas, é muito tempo em política, há muito para discutir, há muito para mostrar ao país, há toda uma nova dinâmica para criar e acho que vai ser completamente diferente. Estas eleições são sobre o Presidente da República e são sobre o futuro do país. Não são sobre mais nada.

Tem sofrer de uma espécie de fenómeno do Le Pen?

Vencer à primeira volta e nunca consegui vencer à segunda volta… Vou lutar com seriedade. Os portugueses terão a última palavra. Há um dado importante: o facto de a maioria das pessoas me ver como potencial vencedor das eleições. Nunca tinha acontecido em sondagens. Nunca houve esta perceção de vitória. É um dado muito importante numa sondagem, mostra como o ambiente político em Portugal está a mudar.

André Ventura tem procurado criar uma onda de vitória durante a campanha eleitoral. Com sondagens muito positivas, o líder do Chega já não tem apenas como objetivo passar à segunda volta; começa mesmo a acreditar que é possível ficar em primeiro lugar na primeira volta — o que objetivamente reforçaria o seu estatuto como candidato natural a primeiro-ministro.

Seja como for, André Ventura assumiu riscos ao candidatar-se à Presidência da República quando tinha conquistado um eleitorado próximo dos 23% nas últimas legislativas. Um resultado inferior a esse será, ficar-se pela primeira volta, seria obviamente, uma derrota em toda a linha para o líder do Chega. O próprio sabe-o, mas recusa fazer grandes cenarizações — até porque acredita convictamente que tem o vento a seu favor.

Se não passar à segunda volta das eleições presidenciais, assume que errou na leitura que fez destas eleições?

Estas eleições têm risco. Mas, como dizia Sá Carneiro, a política sem risco é uma chatice. Acho que devemos arriscar quando sentimos que o país merece esse risco.

Mas não retira nenhuma leitura se vier a valer menos do que conseguiu nas legislativas?

Evidentemente. Farei a avaliação que tem que ser feita. Mas repito o que disse sempre: acho que vou vencer.

Muito obrigada, André Ventura. Continuação de uma boa campanha.

Obrigado, para si também.

Ouça aqui a Última Chamada com André Ventura

Seguro. O candidato-gestor, a campanha em crescendo e uma certeza