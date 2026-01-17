Empresários sauditas visitam as regiões de Lisboa e Porto na próxima semana para encontros com membros do Governo, autarquias, associações e empresas, visando “reforçar o investimento e a cooperação económica”, anunciou o Conselho Empresarial Arábia Saudita-Portugal.

A delegação saudita, composta por 15 membros, inclui decisores públicos, líderes empresariais e investidores sauditas, sendo a terceira vez que empresários sauditas visitam Portugal.

“Queremos dar continuidade ao trabalho que tem vindo a ser desenvolvido desde a criação do Conselho Empresarial Arábia Saudita-Portugal, em 2024, com o intuito de identificar oportunidades concretas de investimento, promover parcerias estratégicas e reforçar a presença de empresas portuguesas no mercado saudita em áreas-chave como a saúde, inteligência artificial, cibersegurança e energia”, sublinha o empresário Alwalid Albatan, presidente do Conselho Empresarial, citado num comunicado enviado à Lusa.

Riade, acrescentou, “vê com bons olhos a criação de sinergias com empresas portuguesas para absorver o seu ‘know how’ [conhecimento], e também pode ajudar a alavancar as empresas nacionais com diversas oportunidades de investimento”.

O programa da visita, que decorre entre os dias 19 e 25, inclui reuniões com o ministro dos Assuntos Parlamentares, Carlos Abreu Amorim, e com organismos como a Confederação Empresarial de Portugal (CIP), AICEP – Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP) e a Associação Nacional de Jovens Empresários (ANJE).

Além disso, os empresários e responsáveis sauditas vão também encontrar-se com os presidentes das câmaras de Lisboa, Cascais, Oeiras, Matosinhos e Vila Nova de Gaia, além de visitar empresas portuguesas como a Mota Engil, Tecnimede e o Grupo Castro.

Estão previstas assinaturas de protocolos de cooperação e de memorandos de entendimento.

O Conselho Empresarial espera que as iniciativas “possam, por um lado, estimular o lançamento de novos projetos e, por outro, permitir replicar na Arábia Saudita o que de melhor se faz em Portugal”.

A visita desta delegação segue-se a uma missão empresarial a Riade, em novembro passado, liderada pelo ministro da Economia, Castro Almeida, que integrou mais de 50 empresas portuguesas, que participaram num Fórum Empresarial na capital saudita.