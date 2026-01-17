"O baiano tem o molho", Margiela e Dolce Gabbana: o estilo de Wagner Moura na temporada de prémios

Foi vestido com um fato off-white Maison Margiela e a usar os sapatos de culto tabi, uma reinterpretação de Martin Margiela das meias japonesas do século XV, lançada no desfile de estreia da marca em 1988, que o brasileiro Wagner Moura subiu ao palco no passado domingo para receber o prémio de Melhor Ator nos Globos de Ouro. É o primeiro homem brasileiro a ser reconhecido na história da gala, repetindo o feito de Fernanda Torres em 2025, aproximando-se cada vez mais de uma nomeação para os Óscares. Caminhou pela red carpet confiante, a posar para as lentes dos fotógrafos como se soubesse exatamente que estava a fazer um statement fashion. Mas horas antes, em conversa com a Vanity Fair, o ator brasileiro assumia-se muito mais “simples e discreto” fora do mundo dos holofotes. “A moda não é algo que eu saiba muito. Não conheço as marcas, nem os stylists ou os criadores assim tão bem. Mas acho que é um mundo muito bonito de criatividade, e respeito muito”. Quem o apresentou a este universo foi a stylist que é considerada a guru da moda masculina em Hollywood, Ilaria Urbinati.

A italiana é a responsável por visuais de figuras do cinema fortes também na moda contemporânea, como Donald Glover, Barry Keoghan ou Sam Nivola — que foi o escolhido de Jonathan Anderson para protagonizar o vídeo que abriu o seu desfile de estreia pela Dior — mas também alguns rostos queridinhos de Hollywood, como Adam Brody — o rabino sexy de Ninguém Quer Isto, Ryan Reynolds ou Chris Evans. Além de Wagner Moura, a italiana está por trás de looks de outros atores que percorreram ou percorrem a maratona de red carpets que antecedem os Óscares, como é o caso de Rami Malek, que venceu o prémio em 2019 quando interpretou Freddie Mercury na cinebiografia do antigo vocalista dos Queen, e também Dwayne Johnson, que agora tenta uma nomeação por The Smashing Machine: Coração de Lutador, que conta a história do lutador de MMA Mark Kerr.

Sobrinha da designer italiana Laura Urbinati, filha de um fotógrafo e uma marchand de arte, Ilaria nasceu em Roma, cresceu em Paris e agora vive em Los Angeles, onde ganhou o status de uma das mais “poderosas e influentes stylists da década”, de acordo com a Hollywood Reporter. “Cresci a vender Picassos para o meu avô na sua galeria de arte em Monte Carlo”, diz ao InStyle, ao falar da familiaridade com que lida com o mercado de luxo. Aliás, a stylist começou a carreira na moda a trabalhar em boutiques high end e depois abriu a própria loja em Los Feliz, a Confederacy, na qual desenvolveu uma linha de fatos sob medida que serviu o guarda-roupa de Ryan Gosling em Amor, Estúpido e Louco, de 2011.

Com Wagner Moura a tarefa envolvia transportar um homem que se veste basicamente com a combinação ganga e T-shirt para um ambiente de red carpet, em que a roupa também é uma declaração. “Homens querem que as provas sejam o mais rápidas possível e querem experimentar o mínimo de peças possível”, assume Ilaria, que diz ter encontrado a forma “mais rápida de vestir um homem”. A sua equipa costuma etiquetar todos os visuais com informações como evento e data, “como se estivessem a ir para um acampamento de verão”, revela, sobre o seu “método”. “Gosto de brincar com as expetativas das pessoas”, diz ainda, sobre como lê o perfil de cada um dos seus clientes. “Há alguns que têm uma base de fãs bastante grande e que me dá muito feedback, estão mesmo a prestar atenção”, conta a stylist, que recebe mensagens nas redes sociais a pedir looks para os ídolos. “Tento considerar os pedidos, porque se as fãs ficam excitadas isso deixa-me motivada”.

“O baiano tem o molho”

A “brincadeira” com o público nas redes sociais pode ganhar contornos muito maiores ao chegar à audiência brasileira. Assim como aconteceu com Fernanda Torres na corrida pelos Óscares em 2025, os brasileiros alavancam a presença de Wagner Moura em Hollywood com o apoio massivo através do Instagram — a fotografia do brasileiro partilhada na página da Academia na ocasião dos Governors Awards teve 3,5 mais gostos do que a segunda mais popular, e ultrapassou o milhão de interações. Ilaria Urbinati já tem experiência e mostra saber que os brasileiros estão atentos: poderá ter sido este o motivo para vestir Wagner Moura num fato amarelo da italiana Giuliva Heritage para a estreia de O Agente Secreto no Festival Internacional de Cinema de Toronto, ou o coordenado verde oliva Dolce & Gabbana que o ator brasileiro usou para a sua participação no New York Film Festival, ainda no início da temporada, em setembro.