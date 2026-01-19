Um homem de 22 anos foi detido no concelho de Oeiras, por suspeita de violência doméstica contra a ex-companheira, após agressões e ameaças de morte, e outro, de 18, por posse de munições de arma proibida, informou a PSP.

Em comunicado, o Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis) da PSP avançou que, em 14 de janeiro, foi detido fora de flagrante delito, através da Divisão Policial de Oeiras, um homem de 22 anos pelo crime de violência doméstica contra a ex-companheira, em cumprimento de mandado de detenção emitido pela autoridade judiciária.

“O suspeito manteve entre maio de 2022 e abril de 2025 uma relação de namoro com a vítima de 21 anos, coabitando esporadicamente, tendo resultado da relação uma menor de 1 ano”, referiu a PSP.

De acordo com a polícia, ao longo da relação, “o detido infligiu maus-tratos físicos reiterados, incluindo em julho de 2023 empurrões e estrangulamento na residência de um familiar, [e] em setembro de 2023 um empurrão que provocou queda e transporte da vítima a uma unidade hospitalar”.

As agressões prosseguiram, nomeadamente em novembro de 2023, e em outubro de 2025.

“A vítima foi sujeita a injúrias diárias e ameaças de morte, agravadas por consumo assíduo de estupefacientes e álcool pelo suspeito, que não cumpre obrigações parentais e exerce pressão para recolha da filha, gerando pânico e alteração de rotinas na vítima e na menor”, explicou a PSP.

O suspeito foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido “aplicada a medida de afastamento da vítima”.

A PSP acrescentou que, no decorrer das buscas domiciliárias, foi ainda detido, em flagrante delito, um outro suspeito de 18 anos, pela posse ilegal de duas munições de calibre 9mm, apreendidas no âmbito do crime de arma proibida, notificado para comparecer perante autoridade judiciária, para aplicação das medidas de coação.