O ministro da Educação assegurou esta segunda-feira financiamento para a construção do pavilhão gimnodesportivo na Escola Básica e Secundária Joaquim Inácio da Cruz Sobral, em visita ao concelho de Sobral de Monte Agraço.

“Há um pavilhão que tem de ser construído aqui em Sobral de Monte Agraço e, por isso, o Governo está empenhado em garantir essas condições financeiras e está disponível para colaborar em articulação com a autarquia, porque cada vez mais estes equipamentos são dedicados às escolas, mas também às comunidades e, por isso, têm de ser feitos em complementaridade“, afirmou Fernando Alexandre aos jornalistas durante a visita.

A presidente da Câmara Municipal de Sobral de Monte Agraço, Raquel Soares Lourenço, explicou à agência Lusa que “a construção do pavilhão desportivo é um anseio antigo” da população, uma vez que a escola, construída nos anos 90, “nunca teve pavilhão desportivo“.

“Saímos desta visita com total abertura para assinar um protocolo [de colaboração] com a câmara”, disse a autarca.

No âmbito dessa parceria, adiantou, cabe ao município adquirir o terreno, elaborar o projeto de arquitetura do pavilhão e ficar responsável pela empreitada, enquanto o Ministério da Educação fica responsável por “financiar parte do investimento”.

A presidente da câmara, cujo orçamento é discutido na reunião de câmara de quarta-feira, adiantou que, com a incorporação do saldo de gerência de 2025 em abril, pretende “reforçar a dotação orçamental” para este projeto, por via de uma revisão orçamental a acontecer ao longo do ano.

Raquel Soares Lourenço sublinhou a urgência do investimento, não só para contribuir para a prática e formação desportivas dos alunos e para ter um equipamento que possa servir a comunidade, mas também para aumentar o parque de estacionamento da escola e melhorar os respetivos acessos.

A Escola Básica e Secundária Joaquim Inácio da Cruz Sobral, a única do concelho com segundo e terceiro ciclos e ensino secundário, possui 850 alunos.

A autarca disse que “assumiu o compromisso” de resolver o problema, motivo pelo qual se empenhou em trazer o ministro a “conhecer as necessidades e desafios” do concelho”, depois das promessas feitas durante a campanha eleitoral para as eleições autárquicas de 12 de outubro.

A comitiva visitou ainda o Centro Escolar da Sapataria, com as valências de jardim-de-infância e de primeiro ciclo.

“Temos vários problemas de infiltrações que urge intervir e vamos avançar com um investimento de 159 mil euros, previsto no orçamento municipal deste ano”, adiantou a autarca.

O projeto está elaborado e pronto a avançar para concurso, depois de aprovado o orçamento municipal.

A Câmara de Sobral de Monte Agraço, no distrito de Lisboa e que era governada pela CDU (coligação PCP/PEV) desde 1979, é agora liderada pela coligação PSD/CDS-PP/PPM/MPT.