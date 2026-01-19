A Primeira-Ministra japonesa, Sanae Takaichi, anunciou esta segunda-feira que vai dissolver a câmara baixa do Parlamento na sexta-feira e convocar eleições legislativas antecipadas.

O objetivo é tentar obter um mandato reforçado para o programa político do executivo que chefia desde outubro de 2025, segundo a agência de notícias France-Presse (AFP).

“Hoje, como Primeira-Ministra, decidi dissolver a câmara baixa em 23 de janeiro”, declarou a líder conservadora de 64 anos durante uma conferência de imprensa em Tóquio.

“Será Takaichi apta para o cargo de Primeira-Ministra? Quis deixar a decisão ao povo soberano”, acrescentou.