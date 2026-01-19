O Tribunal Constitucional (TC) são-tomense declarou inconstitucional o decreto do Presidente Carlos Vila Nova que demitiu o Governo do ex-primeiro-ministro Patrice Trovoada em janeiro de 2025, segundo o acórdão a que a Lusa teve esta segunda-feira acesso.
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Tribunal Constitucional são-tomense declara inconstitucional demissão do Governo do ex-primeiro-ministro Patrice TrovoadaEste artigo tem mais de 6 meses
Acórdão do Tribunal Constitucional são-tomense considera ilegal o decreto presidencial que afastou o executivo do ex-primeiro-ministro em janeiro de 2025.