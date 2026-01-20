Um incêndio provocou esta terça-feira de madrugada prejuízos na cozinha de uma vivenda em Campo Maior, distrito de Portalegre, tendo o residente, um homem de 60 anos, sido acolhido pela Misericórdia local, revelou a Proteção Civil.

Fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alto Alentejo revelou à agência Lusa que o alerta para o fogo foi dado às autoridades às 00h10 desta terça-feira.

O incêndio foi considerado extinto às 00h48 e ficou circunscrito à cozinha da habitação, a única divisão que sofreu prejuízos.

“Afetou a cozinha, arderam diversos eletrodomésticos, como o forno, o frigorífico ou o micro-ondas, e também a mesa de jantar”, precisou a fonte do comando sub-regional.

O homem, de 60 anos, foi considerado deslocado e, “como é funcionário da Santa Casa da Misericórdia de Campo Maior, foi aí alojado temporariamente, até a sua habitação ter condições para regressar”, acrescentou a mesma fonte.

Para o local do incêndio, foram mobilizados 11 operacionais, apoiados por cinco veículos, incluindo meios dos Bombeiros Voluntários de Campo Maior e da GNR.