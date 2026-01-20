Foram divulgadas novas imagens que mostram como aconteceu o assalto ao interior do Museu do Louvre, em Paris, no dia 19 de outubro de 2025. Nos vídeos, gravados pelas câmaras de segurança do edifício e transmitidos no domingo à noite pela TF1 e pela France Télévisions, é possível ver um dos assaltantes na Galeria Apolo com um colete amarelo vestido e a cara tapada a partir uma vitrine onde estavam as joias que foram roubadas.

As gravações mostram o momento em que o ladrão tenta partir o vidro da vitrine onde estava exposta uma das joias da Imperatriz Eugénia. De seguida, dirige-se para ajudar o cúmplice, que estava com dificuldades em partir outra vitrine. Após alguns segundos, os dois conseguem partir o vidro e retiraram rapidamente várias peças.

Pelo menos três seguranças aparecem parados a poucos metros de distância, observando a cena sem intervir. Num dos momentos captados pelas câmaras de vigilância, um dos seguranças chega a pegar numa pequena baia de sinalização, mas acaba por não agir.

???? DOCUMENT FRANCETV. Casse du Louvre : les images exclusives du vol des bijoux, captées par la vidéosurveillance de la galerie d'Apollon pic.twitter.com/yDnXjsFbR0 — franceinfo (@franceinfo) January 18, 2026

Concluído o assalto, os ladrões saíram da galeria pelo mesmo caminho por onde entraram, desceram as escadas interiores do museu e encontraram-se com os dois cúmplices que os aguardavam no piso inferior, antes de fugirem. Os quatro já foram detidos.

As autoridades francesas continuam a investigação, mas as imagens agora tornadas públicas lançam uma nova visão sobre as falhas de segurança num dos museus mais visitados do mundo. No relatório mais recente da investigação, foram identificadas falhas significativas no sistema de segurança do edifício: há pelo menos uma década que se registam vários problemas relacionados com a segurança do museu, incluindo o uso de programas de software desatualizados e a utilização de palavras-passe demasiado simples.