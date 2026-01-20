A Netflix mudou a proposta feita para comprar a Warner Bros: se antes pagava parte do valor em ações, agora a gigante do streaming está disposta a fazer o pagamento apenas em dinheiro. A Netflix oferece 27,75 dólares por ação da Warner Bros (WBD), o que totaliza 82,7 mil milhões de dólares. Apesar de alterar a forma de pagamento, não mexe no valor total.

Na versão anterior, a Netflix oferecia 23,23 dólares por ação em dinheiro e os restantes 4,50 dólares em ações da empresa de streaming.

Na semana passada, alguns jornais avançaram que a Netflix estaria a considerar esta opção. Tudo para superar a oferta da Paramount, que prometeu 30 dólares por ação da WBD. No entanto, a Paramount quer a totalidade do negócio da WBD, enquanto a oferta da Netflix deixa de fora os canais por cabo (a WBD é dona de vários canais, como o Cartoon Network ou a CNN, por exemplo).

Em comunicado, a Netflix e a Warner Bros dizem que “o acordo revisto simplifica a estrutura da transação, proporciona maior certeza de valor para os acionistas da WBD e acelera o processo de votação dos acionistas da WBD”.

Na mesma nota, divulgada esta terça-feira, David Zaslav, presidente e CEO da WBD, reforça o apoio à oferta da Netflix. “O acordo de fusão revisto hoje aproxima-nos ainda mais da combinação de duas das maiores empresas de storytelling do mundo e, com isso, ainda mais pessoas poderão desfrutar do entretenimento que mais gostam de ver”, diz o executivo. “Ao juntarmo-nos à Netflix combinaremos as histórias que a Warner Bros. tem contado e que capturaram a atenção do mundo por mais de um século, garantindo que o público continua a apreciá-las por muitas gerações.”

“O Conselho de Administração da WBD continua a apoiar e a recomendar unanimemente a nossa transação e estamos confiantes de que proporcionará o melhor resultado para os acionistas, consumidores, criadores e a comunidade de entretenimento em geral”, afirma Ted Sarandos, co-CEO da Netflix.