Nos 12 meses de 2025, foram comercializados nos países da União Europeia 2.582.595 veículos eléctricos, um incremento de 29,7% face às 1.990.956 unidades transaccionadas em 2024. E o modelo mais vendido voltou a ser o Tesla Model Y, com 151.331 unidades, com uma grande vantagem (mais de 57 mil veículos) sobre o segundo eléctrico no ranking das vendas. Mas se esta vantagem de 37,8% impressiona, a realidade é que em 2024 o Model Y também foi líder, mas então com 210.665 unidades e esta redução no volume de vendas não deixa de ser igualmente impressionante.

Na lista dos mais vendidos e logo após o vencedor da Tesla, surge uma das surpresas do ano, pois a 2.ª posição pertenceu a uma das estreias de 2025, o Skoda Elroq, um SUV do segmento C que vendeu 94.106 unidades. A fechar o top 3 aparece outro Tesla, no caso o Model 3, que entregou 86.261 modelos novos, um bom desempenho, mas ainda assim 23,6% abaixo dos 112.967 que vendeu um ano antes.

A 2.ª surpresa do ano alcançou a 4.ª posição do ranking das vendas. Referimo-nos ao Renault 5 E-Tech, que no seu primeiro ano completo conquistou 81.517 novos clientes, sendo o primeiro utilitário do segmento B que surge no top 10 das vendas. O pequeno eléctrico francês superou o trio da Volkswagen, que viu o ID.4 chamar a si a 5.ª posição (80.123 unidades), batendo o ID.3 (78.667) e o ID.7 (76.368 uni.), com os três modelos a bateria a registar consideráveis incrementos nas vendas face a 2024. A fechar o top 10 aparecem os BMW iX1 (69.816), Kia EV3 (66.802) e Skoda Enyaq (65.787), sendo este último o único que vendeu menos em 2025 do que 2024.

Entre os construtores que mais eléctricos venderam em 2025 também há um vencedor e, simultaneamente, uma surpresa. O vencedor é a VW, que foi a marca que mais modelos a bateria colocou no mercado, sendo que a surpresa é o facto de ter ultrapassado a Tesla, há muito na liderança na venda de veículos com esta tecnologia. O construtor germânico possui mais modelos no mercado e todos eles a aumentar as vendas no último ano, ao contrário do construtor norte-americano, com menos modelos nos segmentos de maior procura e com vendas com tendência para “encolher”. Depois do líder VW, com 274.417 unidades, mais 56% do que no ano anterior, e da Tesla, com 238.765 veículos e menos 27% que em 2024, surge a BMW com 193.186 unidades comercializadas (+15%), a Skoda com 172.100 (+117%) e a Audi com 153.848 (+51%).