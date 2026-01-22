O Conselho de Ministros aprovou a despesa de 6 milhões para a compra de 8000 bodycams para as forças de segurança, da PSP e GNR.

Haverá flexibilidade na despesa entre as duas forças de segurança. “A afetação concreta vai ser trabalhada com as duas forças”, indicou o ministro da Presidência.

António Leitão Amaro declarou, após a reunião do Conselho de Ministros, que estes equipamentos “podem fazer toda a diferença no combate ao crime, podem oferecer e garantir meios de prova adicionais, protegem as forças de segurança na medida que a sua atuação e eventuais ameaças ficam registadas, mas também uma garantia que reforça a segurança dos portugueses porque todas as condutas ficam gravadas”.

Leitão Amaro diz que este esforço soma-se a outros para valorização das forças de segurança. “Mais segurança ao serviço dos portugueses, da comunidade e para os próprios agentes de segurança”.

“O anúncio de alguns no passado, mas é este governo que compra, que faz, que paga”, declara.