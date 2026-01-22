Agarrar num caderno, puxar da calculadora, traçar um sem número de cenários. Exemplo prático: caso o Sporting ganhe em Bilbau frente ao Athletic, o que teria de acontecer para os leões terminarem a primeira fase da Liga dos Campeões no top 8? Tendo em conta que PSG e Newcastle vão jogar um contra o outro, era necessário que o Real Madrid e Liverpool perdessem na Luz ou que Tottenham e Chelsea não ganhassem os respetivos jogos com Eintracht Frankfurt e Nápoles. Depois, entram os “ses” em ação. Se a equipa de Rui Borges marcasse mais um golo do que os blues, os ingleses até podiam vencer. Mas, em contrapartida, se os triunfos de Manchester City frente ao Galatasaray e do Atl. Madrid na receção ao Bodö/Glimt fossem mais expressivos, isso faria com que ganhassem vantagem nos golos com os leões. Resumo: uma “confusão”.

A página MisterChip, que é especializada em estatísticas de futebol, fez um total de quatro milhões de possibilidades através de um supercomputador para perceber todos os possíveis cenários resultantes da última jornada da Liga dos Campeões, na próxima quarta-feira. Únicas duas certezas? Só Arsenal e Bayern podem terminar no primeiro lugar e há quatro conjuntos que farão o último encontro na Europa na próxima semana entre Eintracht Frankfurt, Kairat Almaty, Slavia Praga e Villarreal. Tudo o resto está em aberto e o B. Dortmund que o diga: apesar de parecer completamente seguro na zona de playoff de acesso aos oitavos, ainda tem 2% de hipóteses de ficar nos oito primeiros do grupo e 0,0004%… de ficar ainda eliminado.

E os cenários das equipas portuguesas à luz de todas estas conjugações, como será? A única probabilidade (que é bem mais do que isso) é que o Sporting terminará entre os 16 primeiros tendo em conta que o cenário de seguir diretamente para os oitavos se torna mais complicado. Em relação ao Benfica, a matemática ainda permite sonhar com a qualificação mas, segundo o estudo, é mais provável que os leões consigam entrar no top 8 da primeira fase do que os encarnados cheguem a uma posição de qualificação.

Aquí tenéis todas las probabilidades de cara a la última jornada de la Fase Liga de la Champions League, tras realizar 4 millones de simulaciones con #LaMáquinaDiabólica. En breve, análisis detallado en el canal. pic.twitter.com/GYLSGhNOaJ — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) January 22, 2026

Olhando para o Sporting, que chegou aos 13 pontos depois do triunfo com o PSG (quatro noutros tantos encontros em Alvalade nesta edição da Champions) com uma diferença positiva de cinco golos (14-9), a passagem no mínimo ao playoff está garantida, a probabilidade de fechar entre a nona e a 16.ª posições é de 99,967% – o que garante que os verde e brancos joguem a segunda mão de acesso aos oitavos em casa – mas existe ainda margem para ambicionar com o top 8 da classificação com hipóteses de 23%. Neste cenário de probabilidades, entrariam de forma direta na fase seguinte da competição Arsenal, Bayern, Liverpool, Real, Barcelona, PSG, City e Atl. Madrid, “caindo” assim Tottenham, Newcastle e Chelsea face à atual classificação tomando também em linha de conta os confrontos da oitava ronda e o cruzamento de todos os resultados.

Já em relação ao Benfica, que luta para chegar ainda a uma posição entre os 24 primeiros com acesso ainda ao playoff, o cenário é bem menos otimista. Os encarnados estão obrigados a ganhar ao Real Madrid na última jornada para chegarem aos nove pontos mas até isso pode ser curto, tendo em conta o atual 29.º lugar e os restantes jogos de equipas como o Nápoles, o Copenhaga ou o Club Brugge, que estando de fora nesta fase partem com melhor pontuação para a última jornada. Assim, as probabilidades conferem apenas 16% de hipóteses ao conjunto da Luz de chegar ainda ao top 24, sendo a terceira equipa com o pior cenário só atrás do Bodö/Glimt e Copenhaga (com os dinamarqueses a terem 0,0858% de irem ainda… ao top 16).

Como ficaria então a classificação final da primeira fase da Champions? Cruzando esses tais quatro milhões de possibilidades como fez o supercomputador, com Arsenal, Bayern, Liverpool, Real, Barcelona, PSG, City e Atl. Madrid de forma direta nos oitavos, os cruzamentos poderiam começar a ser desenhados, com essa “probabilidade” de o Sporting, acabando em 11.º, poder depois jogar com quem acabasse em 21.º ou 22.º.

Os jogos da última jornada da Liga dos Campeões (dia 28 às 20h)

Athl. Bilbao-Sporting

Liverpool-Qarabag

Barcelona-Copenhaga

Mónaco-Juventus

Ajax-Olympiacos

PSG-Newcastle

B. Dortmund-Inter

Nápoles-Chelsea

Eintracht Frankfurt-Tottenham

Atl. Madrid-Bodö/Glimt

Bayer Leverkusen-Villarreal

Arsenal-Kairat Almaty

Pafos-Slavia Praga

Manchester City-Galatasaray

Club Brugge-Marselha

Benfica-Real Madrid

Union Saint-Gilloise-Atalanta

PSV-Bayern

A classificação da Liga dos Campeões à sétima e penúltima jornada

1.º Arsenal, 21 pontos com 20-2 em golos

Arsenal, 21 pontos com 20-2 em golos 2.º Bayern, 18 pontos com 20-7 em golos

Bayern, 18 pontos com 20-7 em golos 3.º Real Madrid, 15 pontos com 19-8 em golos

Real Madrid, 15 pontos com 19-8 em golos 4.º Liverpool, 15 pontos com 14-8 em golos

Liverpool, 15 pontos com 14-8 em golos 5.º Tottenham, 14 pontos com 15-7 em golos

Tottenham, 14 pontos com 15-7 em golos 6.º PSG, 13 pontos com 20-10 em golos

PSG, 13 pontos com 20-10 em golos 7.º Newcastle, 13 pontos com 16-6 em golos

Newcastle, 13 pontos com 16-6 em golos 8.º Chelsea, 13 pontos com 14-8 em golos

Arsenal and Bayern München through to the round of 16 ✅ How things look after MD7 ????#UCL pic.twitter.com/fr0UNGvW4G — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) January 21, 2026