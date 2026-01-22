A Federação de Viseu do PS anunciou esta quinta-feira a realização naquela capital de distrito do congresso nacional do partido, que decorrerá nos dias 27, 28 e 29 de Março.

O congresso é antecedido de eleições internas, às quais o secretário-geral, José Luís Carneiro, é recandidato. O calendário e local serão aprovados pela Comissão Nacional socialista que está marcada para sábado.

Para a escolha de Viseu, aponta-se, em comunicado, a sua “centralidade geográfica, que reforça a ideia de um partido próximo de todo o território nacional“, a “grande e histórica vitória autárquica de João Azevedo à Câmara Municipal de Viseu, bem como o crescimento sustentado do número de autarquias socialistas no distrito” e o “consistente trabalho de articulação e cooperação” entre a federação distrital e a estrutura nacional.

“Trata-se de um justo reconhecimento do trabalho político desenvolvido, do crescimento do PS no território e da confiança demonstrada pelas populações. Viseu está preparado para acolher este grande momento de debate e afirmação do Partido Socialista”, afirmou o presidente da Federação de Viseu do Partido Socialista, Armando Mourisco, citado no comunicado.

O atual mandato do secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, terminava em dezembro porque era intercalar, já que foi para concluir o de Pedro Nuno Santos, que se demitiu na sequência da derrota das legislativas de maio.

O objetivo da direção foi encontrar um calendário que permitisse que os principais passos deste processo eleitoral não prejudicassem nem as autárquicas, nem as presidenciais, devendo decorrer já depois da tomada de posse do futuro Presidente da República, marcada para 09 de março, referiu fonte do partido à Lusa na segunda-feira.

O calendário será aprovado na Comissão Nacional convocada para sábado, em Lisboa, pelo presidente do PS, Carlos César.

O calendário proposto aponta para que as eleições diretas decorram em meados de março (previsivelmente em 13 e 14 de março) e o congresso no final desse mês (entre 27 e 29 de março).

O prazo de apresentação das candidaturas será até meio de fevereiro e, segundo a mesma fonte, José Luís Carneiro será recandidato ao cargo.

De acordo com a convocatória, a que a agência Lusa teve acesso, da agenda da Comissão Nacional do PS para sábado, que será num hotel em Lisboa, faz parte a análise da situação política, estando prevista uma intervenção inicial do secretário-geral que será aberta à comunicação social.

Será discutido e aprovado o processo relativo ao XXV Congresso Nacional do PS, como a “apresentação e eleição da Comissão Organizadora do XXV Congresso Nacional, que decorrerá por votação eletrónica”, a data e local da sua realização e o regulamento das eleições do secretário-geral e dos delegados ao XXV Congresso Nacional e do regulamento de quotização.

Da agenda faz ainda parte a discussão e votação da alteração ao regulamento das eleições da Presidente e da Comissão Política Nacional das Mulheres Socialistas (MS-ID).