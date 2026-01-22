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O primeiro-ministro, Luís Montenegro, anunciou que vai apresentar uma queixa relativamente a um “ato de desinformação com elevada difusão pública” de que diz ter sido alvo, na sequência de uma publicação na rede social X que simula uma mensagem privada de Montenegro para Donald Trump — e supostamente tornada pública por este último. O autor da publicação defende, porém, que se trata de uma página de humor e diz ser “sintomático e lamentável que o Governo não se preocupe com a desinformação propagada pelo Chega, mas procure intimidar uma página satírica”.

Em comunicado, o gabinete do primeiro-ministro dá conta de que “aparentemente, com origem no utilizador “Volksvargas”, foi difundida na rede social X uma falsa publicação do Presidente dos Estados Unidos da América com imagem de mensagem atribuída ao Primeiro-Ministro de Portugal”. De seguida refere-se que “será apresentada queixa nas instâncias adequadas”.

“Aproveitamos a ocasião para realçar a importância de combater a desinformação e alertar os portugueses para a relevância de verificar a credibilidade das fontes informativas, em particular nas redes sociais”, remata o comunicado.

A publicação surge na sequência da divulgação, por parte de Donald Trump, de mensagens privadas do Presidente francês, Emmanuel Macron, e do secretário-geral da NATO, Mark Rutte, acerca da controvérsia em torno da Gronelândia.

O utilizador do X ‘Volksvargas’ fez uma montagem simulando que Donald Trump tinha revelado também uma mensagem do primeiro-ministro português, Luís Montenegro, na qual supostamente seria feita uma oferta para negociar a soberania territorial dos Açores.

“Vossa excelência, líder supremo e grande arquiteto dos nossos tempos modernos”, lê-se na mensagem falsa. “Escrevo-lhe hoje ainda entusiasmado pela magnitude dos seus feitos recentes e porque sei que o senhor valoriza um bom negócio. Enquanto outros na Europa podem queixar-se das suas políticas de tarifas, vejo-as como são: uma exigência de excelência e lealdade. Portugal não quer ser apenas mais um ‘país da UE’ para si, queremos ser o seu principal parceiro no Atlântico. Por isso, estamos disponíveis para discutir uma visão que assegura o acesso soberano dos EUA às nossas ilhas dos Açores. Enquanto o resto da Europa paga pelos seus erros, deixemos Portugal ser a exceção.”

Autor da imagem defende que imagem é satírica e rejeita desinformação

O autor da publicação nas redes sociais alvo de uma queixa do primeiro-ministro rejeitou entretanto que tenha tido qualquer intenção de desinformar, afirmando que a sua conta é uma “página de sátira”.

Num comunicado publicado nas suas redes sociais, o utilizador ‘Volksvargas’ sublinha que a sua conta é uma “página de sátira política, conhecida por publicar ‘memes’ (imagens com mensagens humorísticas)” e que o “texto fictício atribuído ao primeiro-ministro foi escrito de modo a não deixar margem para dúvida de que se trata de uma sátira”.

O utilizador lembra que a sua publicação foi feita na “sequência da divulgação de mensagens privadas enviadas por Mark Rutte e Emmanuel Macron a Donald Trump”, tendo surgido, na sequência, várias públicações semelhantes a “imaginar o que outros líderes andariam a dizer ao Presidente americano”.

“Trata-se, assim, de uma imagem satírica, que deixa absolutamente claro que não há qualquer intenção nem possibilidade de desinformar, estando, inclusive, acompanhada da marca de água ‘@volksvargas’ no canto inferior direito”, frisa o autor da publicação.

O utilizador concluiu o comunicado com críticas ao executivo, considerando “sintomático e lamentável que o Governo não se preocupe com a desinformação propagada pelo Chega, mas procure intimidar uma página satírica ao ponto de querer processar o seu autor”.