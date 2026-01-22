Utentes dizem que investimento na Transtejo tem sido "aquém do necessário"

A Comissão de Utentes de Transportes da Margem Sul saudou esta quarta-feira os 50 anos da Transtejo, mas alerta que, nestas cinco décadas, o investimento dos governos neste serviço “tem ficado aquém do necessário”.

Numa mensagem publicada na sua página do Facebook, a comissão de utentes adianta que é urgente que o Governo olhe para este serviço fluvial “de uma forma séria e estratégica.

“Os atuais problemas dos utentes da margem sul só se resolvem com uma rede pública de transportes integrada, adequada à procura, e fiável“, referem os utentes.

Segundo a comissão, nestes 50 anos, o investimento tem ficado aquém do necessário quer no alargamento das carreiras fluviais a outros concelhos e zonas da margem sul e norte, quer ao nível da contratação dos recursos humanos necessários para a operacionalização e manutenção da frota.

Destaca também que é necessária uma requalificação dos cais de embarque, “cuja degradação e falta de capacidade para o número de utentes que serve salta à vista“.

“Estas opções traduzem-se em supressões, na falta de fiabilidade do serviço, põem em causa o direito dos utentes à mobilidade, impactam diariamente nas suas vidas, pela incerteza nas deslocações, se chegarão a horas, ou não, ao destino”, sustenta.