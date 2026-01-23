Um homem de 38 anos foi detido esta sexta-feira em flagrante delito por suspeita da prática do crime de pornografia de menores, no concelho de Sintra, no distrito de Lisboa, informou a Polícia Judiciária (PJ).

Em comunicado, a PJ adianta ter efetuado uma busca domiciliária na qual foram apreendidos equipamentos tecnológicos utilizados pelo suspeito e centenas de ficheiros compatíveis com conteúdos de abuso e exploração sexual de crianças.

O detido será presente no sábado a tribunal para efeitos de aplicação das medidas de coação.