A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem “com um papel relevante” numa alegada organização criminosa transnacional que faria circular fundos ilícitos obtidos por meios informáticos, lesando as vítimas em mais de 2,5 milhões de euros.

Em comunicado divulgado esta sexta-feira, a PJ, através da Diretoria do Norte, explica que, “mediante contas bancárias abertas em nome das falsas identidades individuais e das sociedades que criaram, o suspeito fazia circular fundos de proveniência ilícita, com origem em diferentes crimes, designadamente informáticos ou cometidos por meio informático”.

“Para isso, utilizava três identidades falsas (munido de documentos de identificação idênticos aos emitidos por outros países europeus), com as quais abriu cerca de 40 contas bancárias, que foram utilizadas como contas ‘mula'”, detalha a PJ.

Por essas contas, segundo a investigação, “passaram centenas de transferências provenientes de burlas por meio informático, cometidas em diversos países europeus, estimando-se em mais de dois milhões e meio de euros o montante do prejuízo causado aos lesados, nacionais e estrangeiros”.

“Estes montantes eram, posteriormente, transferidos para outras contas bancárias correspondentes, controladas por outros, munidos também com documentos de identidade falsos. No decurso da detenção foram apreendidos documentos e sistemas informáticos utilizados na prática dos factos”, lê-se ainda no comunicado.

A PJ adianta também que, “sobre o detido, cidadão estrangeiro, existem fortes suspeitas de agir integrado numa organização mais ampla“, acrescentando “que alguns dos elementos foram anteriormente detidos e sujeitos a interrogatório judicial, aguardando em prisão preventiva”.

O homem agora detido vai ser presente a primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Instrução Criminal do Porto para aplicação de medidas de coação.

O detido “encontra-se fortemente indiciado” pela prática de crimes de associação criminosa, de burla qualificada, de falsificação de documentos e de branqueamento.