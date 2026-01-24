A Renfe suspendeu neste sábado a circulação de todos os comboios da Rodalies e dos comboios regionais na Catalunha, invocando razões de segurança num contexto de fortes tempestades que estão a afetar a rede ferroviária. A interrupção do serviço vai manter-se até que seja possível garantir condições seguras de circulação e a plena operacionalidade das linhas, segundo a informação oficial.

Já tinha havido, nos últimos dias, interrupções parciais do serviço, depois do descarrilamento em Gelida que resultou na morte de uma pessoa. Mas esta decisão de suspensão total foi tomada, segundo a imprensa local, na sequência de um pedido da Generalitat catalã, que solicitou também que se tornem gratuitas todas as viagens para os passageiros quando a circulação começar a ser retomada.

O líder em funções da Generalitat, Albert Dalmau, afirmou que a prioridade do executivo regional é assegurar a segurança dos utilizadores e dos trabalhadores ferroviários, sem abdicar do direito à mobilidade da população.

Dalmau, que acumula o cargo de conselheiro da Presidência, indicou também que está a pressionar a Adif, a empresa pública que administra as redes ferroviárias, e a operadora Renfe “para que trabalhem em estreita coordenação na procura de soluções que permitam normalizar o serviço o mais rapidamente possível”.

Houve nesta manhã uma reunião entre responsáveis da Generalitat, da Renfe, da Adif e do governo central, onde também estiveram representantes da polícia, da proteção civil e da meteorologia. A reunião serviu para avaliar possíveis riscos de desmoronamento e preparar ações para reduzir o impacto para as pessoas.