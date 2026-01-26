Após buscas num cemitério na zona leste da cidade de Gaza, as Forças de Defesa de Israel (IDF, na sigla inglesa) afirmaram esta segunda-feira que o corpo do sargento Ran Gvili foi localizado e identificado esta segunda-feira, avança o Times of Israel. Era o último refém cujo corpo ainda estava retido em território palestiniano.

As buscas do exército israelita decorreram num cemitério na zona leste da cidade de Gaza. De acordo com o The Times of Israel, a família de Gvili foi informada por representantes militares que o corpo está a ser levado de volta a Israel para ser enterrado.

Ran Gvili era polícia em Israel e tinha 24 anos quando foi sequestrado, a 7 de outubro de 2023. Tinha passaporte português, por parte dos bisavós maternos, Eduardo Nada e Esther Nada, ambos inscritos como “espanhóis protegidos” no Consulado de Espanha no Egipto na década de 1930, como recorda o presidente da comunidade judaica do Porto, Gabriel Senderowicz, num artigo de opinião no Observador em dezembro de 2025.

Até agora, Israel tinha condicionado a reabertura total da passagem de Rafah, entre Gaza e o Egito, à conclusão da operação para localizar o corpo do último refém israelita em território palestiniano. No domingo, o gabinete do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu tinha informado que a condição para a reabertura seria a localização e identificação do corpo de Ran Gvili.