Após buscas num cemitério na zona leste da cidade de Gaza, as Forças de Defesa de Israel (IDF, na sigla inglesa) afirmaram esta segunda-feira que o corpo do sargento Ran Gvili foi localizado e identificado esta segunda-feira, avança o Times of Israel. Era o último refém cujo corpo ainda estava retido em território palestiniano.
The deceased hostage SFC Ran Gvili has been identified and will be returned for burial.
According to the information and intelligence available to us, SFC Ran Gvili, 24, who served in the Israeli Police Special Forces, fell in combat on the morning of Oct. 7, 2023, and his body… https://t.co/K4vFVsF60r pic.twitter.com/TN2CWMpKEM
— Israel Defense Forces (@IDF) January 26, 2026
As buscas do exército israelita decorreram num cemitério na zona leste da cidade de Gaza. De acordo com o The Times of Israel, a família de Gvili foi informada por representantes militares que o corpo está a ser levado de volta a Israel para ser enterrado.
Ran Gvili era polícia em Israel e tinha 24 anos quando foi sequestrado, a 7 de outubro de 2023. Tinha passaporte português, por parte dos bisavós maternos, Eduardo Nada e Esther Nada, ambos inscritos como “espanhóis protegidos” no Consulado de Espanha no Egipto na década de 1930, como recorda o presidente da comunidade judaica do Porto, Gabriel Senderowicz, num artigo de opinião no Observador em dezembro de 2025.
Até agora, Israel tinha condicionado a reabertura total da passagem de Rafah, entre Gaza e o Egito, à conclusão da operação para localizar o corpo do último refém israelita em território palestiniano. No domingo, o gabinete do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu tinha informado que a condição para a reabertura seria a localização e identificação do corpo de Ran Gvili.