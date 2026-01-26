Miguel Miranda é geofísico e durante dez anos dirigiu o IPMA (Instituto Português do Mar e da Atmosfera). José Manuel Fernandes é jornalista (e publisher do Observador), mas antes pensou que ia ser biólogo. Juntam-se agora os dois no E o Resto é Ciência, o novo podcast do Observador.

Na estreia, aprofundam e descodificam esta sensação de andarmos sempre a viver em alertas amarelos ou laranjas. Está a haver mais tempestades? E porque é que as batizamos? Pode ouvir aqui o primeiro episódio.

Todas as semanas às segundas-feiras será transmitido um novo episódio na Rádio Observador às 12h10, com repetição aos domingos às 9h10. Estas conversas sobre Ciência com o nosso planeta como pano de fundo ficarão também sempre disponíveis em podcast: pode seguir no Spotify ou na Apple para ser notificado semanalmente assim que aparecer um novo episódio.