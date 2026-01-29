Morte violenta de cão de rua gera indignação no Brasil. Polícia identifica quatro adolescentes

A queixa chegou formalmente às autoridades a 16 deste mês, embora os factos investigados remontem ao dia 4. O processo foi redistribuído depois de a juíza inicialmente responsável se ter declarado impedida. “Há indícios de que quatro adolescentes tenham praticado as agressões contra o cão, e três adultos estariam envolvidos na coação durante o processo”, informou o delegado-geral da Polícia Civil de Santa Catarina, Ulisses Gabriel, ao portal de notícias.

Dois pais e um tio dos suspeitos foram também indiciados por alegada coação de testemunhas. A denúncia de que um dos menores será filho de um agente das forças de segurança e de que uma testemunha terá sido pressionada está a ser investigada — embora a responsável pelo inquérito tenha afastado qualquer envolvimento de um polícia no momento das agressões.

Além do alegado ataque à paulada a Orelha, estão a ser apurados outros atos atribuídos aos jovens, como ofensas a funcionários de um condomínio, furtos e danos em património. Alguns dos jovens são suspeitos de estarem ligados a maus-tratos a Caramelo, outro cão da zona, que conseguiu escapar a uma tentativa de afogamento.

Orelha era considerado um “cão comunitário”, conhecido e tratado por moradores da Praia Brava, em Florianópolis, zona de condomínios de luxo com praias procuradas por turistas e surfistas. Ao G1, a médica veterinária que o acompanhava descreveu-o como dócil, brincalhão e muito querido por quem passava na zona. Também a associação de moradores sublinhou, em nota de pesar, a “figura conhecida e querida por moradores e frequentadores da Praia Brava”.

“Orelha fazia parte do quotidiano do bairro há muitos anos e era cuidado espontaneamente pela comunidade, tornando-se um símbolo simples, porém muito querido, da convivência e da relação de cuidado que muitos mantêm com o espaço e com os animais que aqui vivem.”