Acompanhe o nosso liveblog sobre as tensões internacionais

O primeiro vice-Presidente do Irão, Mohammad Reza Aref, avisou nesta quinta-feira que o país deve preparar-se para a guerra, perante a ameaça dos Estados Unidos de usar a força militar contra a República Islâmica.

“Hoje, devemos estar preparados para a guerra. A República Islâmica do Irão nunca inicia uma guerra, mas se lhe for imposta uma, defender-se-á com força“, afirmou Mohammad Reza Aref, citado pela agência de notícias iraniana ISNA.