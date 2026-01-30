Os democratas no Senado chegaram a acordo com o Presidente norte-americano, Donald Trump, e o Partido Republicano para evitar a paralisação do governo norte-americano com cedências de parte a parte. A votação das medidas deverá ocorrer esta quinta-feira (madrugada em Lisboa).

A aprovação dos projetos de lei de financiamento incidem sobre o Departamento de Defesa, dos Transportes, de Habitação, do Desenvolvimento Urbano, de Saúde e Serviços Humanos, do Trabalho e Educação, concedendo verbas para o pleno funcionamento destas instituições para o ano de 2026.

Mas houve um ponto que foi fundamental para os democratas (e alguns republicanos) terem evitado a paralisação: o financiamento do Departamento de Segurança Interna. Em vez de serem aprovadas verbas para um ano, serão apenas até 13 de fevereiro neste departamento.

O Partido Democrata ameaçou paralisar o financiamento de todos estes departamentos por causa da morte de Alex Pretti durante uma operação do Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos (ICE, na sigla inglesa) em Minneapolis, durante este fim de semana.

Os democratas insistem em restringir a atuação do ICE — incluindo no seu financiamento — para evitar que episódios idênticos ao de Alex Pretti se repitam. Assim, o Partido Democrata dá luz verde ao financiamento do Departamento de Segurança Interna (que controla esta polícia), mas apenas até 13 de fevereiro, na esperança de que os republicanos flexibilizem a sua posição em relação ao assunto.

O acordo terá sido feito entre o Presidente norte-americano e o líder dos democratas no Senado, Chuck Schumer, e Donald Trump. Na Truth Social, o líder dos Estados Unidos esperou que os dois partidos deem luz verde aos projetos de financiamento.