O homem de 44 anos detido na terça-feira na Guarda, pela Polícia Judiciária (PJ), por suspeitas de drogar e violar uma adolescente de 16 anos ficou em prisão domiciliária com pulseira eletrónica.

Fonte judicial disse à agência Lusa que o detido foi ouvido, em primeiro interrogatório, durante a tarde de quarta-feira no Tribunal Judicial da Guarda.

“Vai aguardar o desenrolar do processo em casa, medida de coação controlada por pulseira eletrónica“, indicou a mesma fonte.

“A vítima foi ouvida esta quinta-feira e a investigação prossegue”, acrescentou.

O detido está indiciado pela prática de crimes de violação, coação sexual e tráfico de estupefacientes agravado, praticados contra uma adolescente de 16 anos.

“A investigação teve início no dia 16, numa comunicação efetuada pelo serviço de Urgência Pediátrica da ULS [Unidade Local de Saúde] da Guarda, por suspeita de crime sexual, com necessidade de diligências imediatas”, adiantou a PJ numa nota enviada à agência Lusa.

O suspeito foi detido por elementos do Departamento de Investigação Criminal da Guarda, em estreita articulação com o DIAP da Guarda.

Segundo as autoridades, a menor encontra-se internada numa casa de acolhimento, na cidade, e, “numa das ausências não autorizadas, conheceu o presumível autor que lhe deu a consumir produtos estupefacientes”.

“Aproveitando-se do estado de consciência induzido, forçou-a à prática de atos sexuais no interior de uma habitação devoluta e abandonada”, acrescentou a Judiciária.