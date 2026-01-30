Trinta e seis horas depois, o regresso à realidade para decisões que seriam sempre complicadas. A forma no mínimo dramática como Anatoly Trubin foi à área do Real Madrid marcar de cabeça qual avançado no oitavo minuto de descontos, colocando o Benfica de forma épica no playoff da Liga dos Campeões, fez notícia um pouco por todo o mundo, não só pelo insólito da situação mas também por ser um dos triunfos mais especiais da carreira de José Mourinho contra uma das equipas mais marcantes em todo o seu percurso internacional. Agora tudo voltava à “estaca zero”. Mais: agora, tudo poderia ser a rampa de lançamento para o reencontro dois dos conjuntos com mais história na Europa. Afinal, havia 50% de hipóteses que assim fosse.

???? The top 24 under the microscope…#UCLdraw pic.twitter.com/cRqI6Ai3Kj — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) January 30, 2026

Com o novo formato da Liga dos Campeões, que confere à super quarta-feira da oitava e última jornada um peso que antes não havia em muitos grupos, qualquer golo pode fazer depois a diferença em relação à fase a eliminar. Porquê? Perante as chaves que fazem lembrar o ranking do ténis, uma equipa que termine em nono ou décimo pode não chegar de forma direta aos oitavos, algo reservado apenas aos oito primeiros, mas sabe que vai encontrar os dois piores entre os qualificados para o playoff, neste caso o 23.º ou o 24.º. Era aqui que se encontrava o Benfica, que a par do Bodö/Glimt sabia que iria defrontar Real Madrid ou Inter.

De forma indireta, o Sporting também estava particularmente interessado nessa parte do sorteio por uma razão em concreto: sendo um dos piores classificados no top 8 a par do Manchester City, já sabia que iria depois encontrar nos oitavos o vencedor de um desses encontros entre Real Madrid ou Inter e Benfica ou Bodö/Glimt. Ou seja, e num plano nacional, naquela que está a ser a todos os títulos uma época fantástica para o ranking de Portugal, todos os olhos estavam centrados numa parte muito específica do bracket.

Robert Pires, antigo ala/médio ofensivo campeão mundial por França em 1998 que passou por clubes como Metz, Marselha, Arsenal, Villarreal e Aston Villa com a curiosidade de ser filho de pai português e benfiquista que o colocou a ter sempre um carinho especial pelos encarnados, foi o “anfitrião” do sorteio de uma prova onde chegou à final pelos gunners mas perdeu contra o Barcelona em Saint-Denis no ano de 2006. E foi o gaulês que “decidiu” na escolha que haveria um reencontro entre Benfica e Real Madrid, com a primeira mão na Luz a 17 ou 18 de fevereiro e a segunda parte no Santiago Bernabéu uma semana depois. Só a 27 de fevereiro haverá depois o sorteio das restantes fases da Champions, nomeadamente com a hipótese de, em caso de triunfo diante dos merengues, o Benfica poder cruzar com o Manchester City… ou o Sporting.

O sorteio do playoff de acesso aos oitavos da Liga dos Campeões

Jogo 1: Benfica (24.º)-Real Madrid (9.º)

Benfica (24.º)-Real Madrid (9.º) Jogo 2: Bodö/Glimt (23.º)-Juventus (10.º)

Bodö/Glimt (23.º)-Juventus (10.º) Jogo 3: Mónaco (21.º)-PSG (11.º)

Mónaco (21.º)-PSG (11.º) Jogo 4: Qarabag (22.º)-Newcastle (12.º)

Qarabag (22.º)-Newcastle (12.º) Jogo 5: Galatasaray (20.º)-Juventus (13.º)

Galatasaray (20.º)-Juventus (13.º) Jogo 6: Club Brugge (19.º)-Atl. Madrid (14.º)

Club Brugge (19.º)-Atl. Madrid (14.º) Jogo 7: B. Dortmund (17.º)-Atalanta (15.º)

B. Dortmund (17.º)-Atalanta (15.º) Jogo 8: Olympiacos (18.º)-Bayer Leverkusen (16.º)

The knockout phase play-offs are set ✅#UCLdraw pic.twitter.com/SLapvWxVV2 — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) January 30, 2026

O emparelhamento de jogos para os oitavos da Liga dos Campeões

Jogo 9: Arsenal-vencedor do jogo 7 ou 8

Arsenal-vencedor do jogo 7 ou 8 Jogo 10: Bayern-vencedor do jogo 8 ou 7

Bayern-vencedor do jogo 8 ou 7 Jogo 11: Liverpool-vencedor do jogo 5 ou 6

Liverpool-vencedor do jogo 5 ou 6 Jogo 12: Tottenham-vencedor do jogo 6 ou 5

Tottenham-vencedor do jogo 6 ou 5 Jogo 13: Barcelona-vencedor do jogo 3 ou 4

Barcelona-vencedor do jogo 3 ou 4 Jogo 14: Chelsea-vencedor do jogo 4 ou 3

Chelsea-vencedor do jogo 4 ou 3 Jogo 15: Sporting-vencedor do jogo 1 ou 2

Sporting-vencedor do jogo 1 ou 2 Jogo 16: Manchester City-vencedor do jogo 2 ou 1

The road to Budapest mapped out ????️#UCLdraw pic.twitter.com/MVE5BwfEup — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) January 30, 2026

O emparelhamento de jogos para os quartos da Liga dos Campeões

Jogo 17: vencedor do jogo 9 ou 10-vencedor do jogo 15 ou 16

vencedor do jogo 9 ou 10-vencedor do jogo 15 ou 16 Jogo 18: vencedor do jogo 10 ou 9-vencedor do jogo 16 ou 15

vencedor do jogo 10 ou 9-vencedor do jogo 16 ou 15 Jogo 19: vencedor do jogo 11 ou 12-vencedor do jogo 13 ou 14

vencedor do jogo 11 ou 12-vencedor do jogo 13 ou 14 Jogo 20: vencedor do jogo 12 ou 11-vencedor do jogo 14 ou 13

???? Saturday 30 May 2026

???? Puskás Aréna in Budapest#UCLdraw pic.twitter.com/kFTVpNdAlc — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) January 30, 2026

O emparelhamento de jogos para as meias-finais da Liga dos Campeões

Jogo 21: vencedor do jogo 17 ou 18-vencedor do jogo 19 ou 20

vencedor do jogo 17 ou 18-vencedor do jogo 19 ou 20 Jogo 22: vencedor do jogo 18 ou 17-vencedor do jogo 20 ou 19

Como ficou a classificação da primeira fase da Liga dos Campeões

1.º Arsenal, 24 pontos: 8 vitórias, 23-4 em golos

8 vitórias, 23-4 em golos 2.º Bayern, 21 pontos: 7 vitórias e 1 derrota, 22-8 em golos

7 vitórias e 1 derrota, 22-8 em golos 3.º Liverpool, 18 pontos: 6 vitórias e 2 derrotas, 20-8 em golos

6 vitórias e 2 derrotas, 20-8 em golos 4.º Tottenham, 17 pontos: 5 vitórias, 2 empates e 1 derrota, 17-7 em golos

5 vitórias, 2 empates e 1 derrota, 17-7 em golos 5.º Barcelona, 16 pontos: 5 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, 22-14 em golos

5 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, 22-14 em golos 6.º Chelsea, 16 pontos: 5 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, 17-10 em golos

5 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, 17-10 em golos 7.º Sporting, 16 pontos: 5 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, 17-11 em golos

5 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, 17-11 em golos 8.º Manchester City, 16 pontos: 5 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, 15-9 em golos

5 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, 15-9 em golos 9.º Real Madrid, 15 pontos: 5 vitórias e 3 derrotas, 21-12 em golos

5 vitórias e 3 derrotas, 21-12 em golos 10.º Inter, 15 pontos: 5 vitórias e 3 derrotas, 15-7 em golos

5 vitórias e 3 derrotas, 15-7 em golos 11.º PSG, 14 pontos: 4 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, 21-11 em golos

4 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, 21-11 em golos 12.º Newcastle, 14 pontos: 4 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, 17-7 em golos

4 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, 17-7 em golos 13.º Juventus, 13 pontos: 3 vitórias, 4 empates e 1 derrota, 14-10 em golos

3 vitórias, 4 empates e 1 derrota, 14-10 em golos 14.º Atl. Madrid, 13 pontos: 4 vitórias, 1 empate e 3 derrotas, 17-15 em golos

4 vitórias, 1 empate e 3 derrotas, 17-15 em golos 15.º Atalanta, 13 pontos: 4 vitórias, 1 empate e 3 derrotas, 10-10 em golos

4 vitórias, 1 empate e 3 derrotas, 10-10 em golos 16.º Bayer Leverkusen, 12 pontos: 3 vitórias, 3 empates e 2 derrotas, 13-14 em golos

3 vitórias, 3 empates e 2 derrotas, 13-14 em golos 17.º B. Dortmund, 11 pontos: 3 vitórias, 2 empates e 3 derrotas, 19-17 em golos

3 vitórias, 2 empates e 3 derrotas, 19-17 em golos 18.º Olympiacos, 11 pontos: 3 vitórias, 2 empates e 3 derrotas, 10-14 em golos

3 vitórias, 2 empates e 3 derrotas, 10-14 em golos 19.º Club Brugge, 10 pontos: 3 vitórias, 1 empate e 4 derrotas, 15-17 em golos

3 vitórias, 1 empate e 4 derrotas, 15-17 em golos 20.º Galatasaray, 10 pontos: 3 vitórias, 1 empate e 4 derrotas, 9-11 em golos

3 vitórias, 1 empate e 4 derrotas, 9-11 em golos 21.º Mónaco, 10 pontos: 2 vitórias, 4 empates e 2 derrotas, 8-14 em golos

2 vitórias, 4 empates e 2 derrotas, 8-14 em golos 22.º Qarabag, 10 pontos: 3 vitórias, 1 empate e 4 derrotas, 13-21 em golos

3 vitórias, 1 empate e 4 derrotas, 13-21 em golos 23.º Bodö/Glimt, 9 pontos: 2 vitórias, 3 empates e 3 derrotas, 14-15 em golos

2 vitórias, 3 empates e 3 derrotas, 14-15 em golos 24.º Benfica, 9 pontos: 4 vitórias e 5 derrotas, 10-12 em golos

4 vitórias e 5 derrotas, 10-12 em golos 25.º Marselha, 9 pontos: 3 vitórias e 5 derrotas, 11-14 em golos

26.º Pafos, 9 pontos: 2 vitórias, 3 empates e 3 derrotas, 8-11 em golos

27.º Union Saint-Gilloise, 9 pontos: 3 vitórias e 5 derrotas, 8-17 em golos

28.º PSV, 8 pontos: 2 vitórias, 2 empates e 4 derrotas, 16-16 em golos

29.º Athl. Bilbao, 8 pontos: 2 vitórias, 2 empates e 4 derrotas, 9-14 em golos

30.º Nápoles, 8 pontos: 2 vitórias, 2 empates e 4 derrotas, 9-15 em golos

31.º Copenhaga, 8 pontos: 2 vitórias, 2 empates e 4 derrotas, 12-21 em golos

32.º Ajax, 6 pontos: 2 vitórias e 6 derrotas, 8-21 em golos

33.º Eintracht Franfurt, 4 pontos: 1 vitória, 1 empate e 6 derrotas, 10-12 em golos

34.º Slavia Praga, 3 pontos: 3 empates e 5 derrotas, 5-19 em golos

35.º Villarreal, 1 ponto: 1 empate e 7 derrotas, 5-18 em golos

36.º Kairat Almaty, 1 ponto: 1 empate e 7 derrotas, 7-21 em golos

How many did you get right? ????#UCL pic.twitter.com/dt03ugqshQ — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) January 28, 2026

[Esta é a história de como dezenas de portuguesas se juntaram a mulheres de vários outros países e se tornaram seguidoras de uma seita controlada por um guru manipulador. Recrutadas numa escola de yoga em Lisboa, muitas acabaram em casas de massagens eróticas ou a serem filmadas em cenas de sexo e orgias. “Os segredos da seita do yoga” é o novo Podcast Plus, do Observador. Uma série em seis episódios, narrada pela atriz Daniela Ruah, com banda sonora original de Benjamim. Ouça o primeiro episódio no site do Observador, na Apple Podcasts, no Spotify e no Youtube Music.]