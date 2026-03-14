O presidente da UNITA, Adalberto Costa Júnior, considerou este sábado “uma pouca-vergonha” o comunicado do Governo angolano sobre realização de atividade do seu partido em zona de perigo de minas, no leste do país.

“Estou muito feliz, porque fomos e regressámos [da localidade de Muangai] sem incidentes”, afirmou o presidente da União Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA, maior partido na oposição), agradecendo à população da região onde foi fundada a UNITA há 60 anos.

Num ato político na cidade do Luena, capital da província do Moxico, um dia após visitar Muangai, Costa Júnior fez críticas ao comunicado do governo provincial do Moxico, referindo que este continha “mentiras e ameaças”.

“A nota vinha acompanhada por uma série de mentiras e de ameaças, só estou a falar de uma ida a um local de fundação de um partido político em 2026 (…). A nota do governo provincial ameaçava o secretário municipal do partido que, segundo a mesma, retirava minas com as suas mãos”, referiu.

Perante os militantes e simpatizantes do seu partido, que afluíram ao ato comemorativo dos 60 anos da UNITA, o político classificou mesmo o comunicado governamental como “uma pouca-vergonha”.

“O nosso concorrente foi lá, vocês ouviram falar de minas no caminho? Não. Então, porquê esta intolerância? Lá foi o nosso povo que nos defendeu ao longo de todo o percurso, porque aquele comunicado foi uma pouca-vergonha”, referiu.

O governo provincial do Moxico, leste de Angola, demarcou-se na sexta-feira de qualquer incidente que viesse a ocorrer em zona de risco de minas, onde a UNITA “insistiu em realizar uma atividade”, apesar de alertas das autoridades.

Em nota de imprensa enviada à Lusa, o governo manifestou “grande preocupação” que a direção UNITA, ter marcado uma atividade na localidade de Muangai, “não declarada livre de minas”.

A UNITA, porém, realizou mesmo a atividade naquela localidade, cuja metade do percurso foi feita numa picada, onde, como frisou Adalberto Costa Júnior, ao longo do percurso esteve a população a proteger e a vigiar a caravana, para que tudo corresse bem.

Em Muangai, a UNITA homenageou Jonas Savimbi (líder fundador do partido) e demais participantes do congresso constitutivo da organização política, decorrido em 13 de março de 1966. Este sábado, os fundadores do partido foram ainda homenageados e intervieram no ato político, em que relataram os propósitos da fundação da UNITA.